عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/مصر-تحصد-ذهبية-تنس-الطاولة-رجال-في-البطولة-الأفريقية-1067339941.html
مصر تحصد ذهبية تنس الطاولة رجال في البطولة الأفريقية
مصر تحصد ذهبية تنس الطاولة رجال في البطولة الأفريقية
استطاع منتخب رجال تنس الطاولة المصري حصد ذهبية البطولة الأفريقية التي تستضيفها الجزائر بعد الفوز على صاحب الأرض (3 - 1). 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:23+0000
2022-09-05T21:23+0000
رياضة
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047836211_0:131:1920:1211_1920x0_80_0_0_57d315071d7395585b2ab1b651912525.jpg
وجاء فوز مصر بذهبية تنس الطاولة رجال بعد فوز منتخب السيدات على تونس وحصد ذهبية تنس الطاولة سيدات في البطولة الأفريقية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين.وشاركت مصر في البطولة الأفريقية لتنس الطاولة بخمسة لاعبين رجال و5 لاعبات.وتولي مصر أهمية كبيرة للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تؤهل الفائزين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2023 لتنس الطاولة في جنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20210825/الألعاب-البارالمبية-المصرية-فايزة-محمود-تخسر-في-تنس-الطاولة-أمام-نظيرتها-الصينية-1049932338.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047836211_66:0:1855:1342_1920x0_80_0_0_218e700d6f6105d0869261d7579bda9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مصر
رياضة, مصر

مصر تحصد ذهبية تنس الطاولة رجال في البطولة الأفريقية

21:23 GMT 05.09.2022
CC0 / marijana1 / رياضة التنس
رياضة التنس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
CC0 / marijana1 /
تابعنا عبرTelegram
استطاع منتخب رجال تنس الطاولة المصري حصد ذهبية البطولة الأفريقية التي تستضيفها الجزائر بعد الفوز على صاحب الأرض (3 - 1).
وجاء فوز مصر بذهبية تنس الطاولة رجال بعد فوز منتخب السيدات على تونس وحصد ذهبية تنس الطاولة سيدات في البطولة الأفريقية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين.
انطلاق الألعاب البارالمبية في اليابان في 24 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2021
الألعاب البارالمبية... المصرية فايزة محمود تخسر في تنس الطاولة أمام نظيرتها الصينية
25 أغسطس 2021, 10:49 GMT
وشاركت مصر في البطولة الأفريقية لتنس الطاولة بخمسة لاعبين رجال و5 لاعبات.
وتولي مصر أهمية كبيرة للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تؤهل الفائزين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2023 لتنس الطاولة في جنوب أفريقيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала