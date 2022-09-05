https://sputnikarabic.ae/20220905/مصر-تحصد-ذهبية-تنس-الطاولة-رجال-في-البطولة-الأفريقية-1067339941.html
مصر تحصد ذهبية تنس الطاولة رجال في البطولة الأفريقية
مصر تحصد ذهبية تنس الطاولة رجال في البطولة الأفريقية
استطاع منتخب رجال تنس الطاولة المصري حصد ذهبية البطولة الأفريقية التي تستضيفها الجزائر بعد الفوز على صاحب الأرض (3 - 1). 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:23+0000
2022-09-05T21:23+0000
2022-09-05T21:23+0000
رياضة
مصر
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وجاء فوز مصر بذهبية تنس الطاولة رجال بعد فوز منتخب السيدات على تونس وحصد ذهبية تنس الطاولة سيدات في البطولة الأفريقية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين.وشاركت مصر في البطولة الأفريقية لتنس الطاولة بخمسة لاعبين رجال و5 لاعبات.وتولي مصر أهمية كبيرة للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تؤهل الفائزين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2023 لتنس الطاولة في جنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20210825/الألعاب-البارالمبية-المصرية-فايزة-محمود-تخسر-في-تنس-الطاولة-أمام-نظيرتها-الصينية-1049932338.html
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رياضة, مصر
مصر تحصد ذهبية تنس الطاولة رجال في البطولة الأفريقية
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استطاع منتخب رجال تنس الطاولة المصري حصد ذهبية البطولة الأفريقية التي تستضيفها الجزائر بعد الفوز على صاحب الأرض (3 - 1).
وجاء فوز مصر بذهبية تنس الطاولة رجال بعد فوز منتخب السيدات على تونس وحصد ذهبية تنس الطاولة
سيدات في البطولة الأفريقية، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين.
وشاركت مصر في البطولة الأفريقية لتنس الطاولة بخمسة لاعبين رجال و5 لاعبات.
وتولي مصر أهمية كبيرة للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تؤهل الفائزين
للمشاركة في بطولة كأس العالم 2023 لتنس الطاولة في جنوب أفريقيا.