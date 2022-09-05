https://sputnikarabic.ae/20220905/مقتل-شخص-و8-مفقودين-في-تحطم-طائرة-عائمة-في-الولايات-المتحدة-1067289179.html
مقتل شخص و8 مفقودين في تحطم طائرة عائمة في الولايات المتحدة
مقتل شخص و8 مفقودين في تحطم طائرة عائمة في الولايات المتحدة
قال خفر السواحل الأمريكي، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن شخصا لقى مصرعه ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة عائمة في بوجيت ساوند بولاية... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T03:32+0000
2022-09-05T03:32+0000
2022-09-05T03:32+0000
تحطم طائرة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر، بعد ظهر الأحد، إن الطائرة كانت متجهة من فرايدي هاربور، وهي وجهة سياحية شهيرة في جزر سان خوان، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وقع الحادث في خليج في خليج موتيني، قبالة جزيرة ويدبي، على بعد حوالي 40 ميلا (64 كيلومترًا) شمال غرب سياتل.وقال خفر السواحل، إنه عَثر على جثة، بينما ما يزال "ثمانية أشخاص" في عداد المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20220904/مقتل-4-أشخاص-في-تحطم-طائرة-خاصة-فوق-بحر-البلطيق-1067283896.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تحطم طائرة, الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخص و8 مفقودين في تحطم طائرة عائمة في الولايات المتحدة
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قال خفر السواحل الأمريكي، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن شخصا لقى مصرعه ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة عائمة في بوجيت ساوند بولاية واشنطن.
وأضاف خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر، بعد ظهر الأحد، إن الطائرة كانت متجهة من فرايدي هاربور، وهي وجهة سياحية شهيرة في جزر سان خوان، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، وفقا لوكالة
أسوشيتد برس.
وقع الحادث
في خليج في خليج موتيني، قبالة جزيرة ويدبي، على بعد حوالي 40 ميلا (64 كيلومترًا) شمال غرب سياتل.
وقال خفر السواحل، إنه عَثر على جثة، بينما ما يزال "ثمانية أشخاص" في عداد المفقودين.