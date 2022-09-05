https://sputnikarabic.ae/20220905/مقتل-وإصابة-6-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بهجوم-مسلح-شرقي-سوريا-1067330913.html

مقتل وإصابة 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم مسلح شرقي سوريا

مقتل وإصابة 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم مسلح شرقي سوريا

قضى عناصر من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي نحبهم وأصيب آخرون بجروح بهجوم مسلح استهدف حاجزا لهم في ريف محافظة الرقة، في حين ازدادت ردود الفعل والغضب الشعبي... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T16:24+0000

2022-09-05T16:24+0000

2022-09-05T16:25+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الرقة عن تعرض حاجز عسكري لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في ريف الرقة الشمالي لهجوم مسلح من قبل مجهولين يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، فجر الاثنين 5 أيلول/ سبتمبر، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحاجز.وكشفت المصادر أن الهجوم استهدف حاجزاً لقوات "قسد" على طريق الكالطة شمالي محافظة الرقة، تلاه اشتباك مسلح بين الطرفين، لتضرب قسد بعده طوقاً أمنياً كبيراً في موقع الهجوم.وأوضحت المصادر أن قوات "قسد" نفذت عملية مداهمة عقب الهجوم استهدفت خيم البدو الرحل القريبة من موقع الاستهداف بحثا عن المهاجمين.اضرابات واحتجاجاتوفي الجانب الآخر أضربت شركات الصرافة في مدينة عين العرب، شمالي محافظة حلب، احتجاجا على قرار "قسد"، القاضي بمنع تحويل أكثر من مليون ليرة سورية، من مدينة إلى أخرى.وقال مصدر محلي في ريف حلب لمراسل"سبوتنيك"، إن الإضراب تخلله إغلاق لشركات الصرافة، والمحال التجارية، كما اعتصم الصيارفة، أمام مقر ما يسمى " الإدارة الذاتية" التابعة لقسد، في مدينة عين العرب.وفي القامشلي، شرقي البلاد، رفعت إدارة "قسد" من سعر مخصصات المولدات الكهربائية من مادة المازوت والتي تعمل أكثر من 8 ساعات أي ما بين 16 ساعة لل 24 ساعة ، من 95 ليرة سورية لـ 410 ليرات سورية تحت بند الرفاهية.وبحسب المصدر، فإنّ التعميم الأخير الذي تم تنفيذه أثار غضب وامتعاض الأهالي وزرع الخلافات بين الأهالي وأصحاب المولدات، وهذا ما أثّر سلباً على سعر الأمبير الذي ارتفع من 5000 ليرة لـ10000ليرة وأكثر للفئة التي تعمل 24 ساعة.يُذكر بأن مدن ومناطق محافظة الحسكة محرومة وبشكلٍ كبير من التيار الكهربائي، نتيجة سيطرت الاحتلال الأمريكي وقوات "قسد" على مصادر الطاقة والنفط والغاز.وتستمر إدارة "قسد" بإصدار قرارات جائرة بحق سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم، من رفع لأسعار المحروقات، والاتاوات التي تفرضها "قسد" على التجار، والمحال التجارية.

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