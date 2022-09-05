https://sputnikarabic.ae/20220905/مليونير-بريطاني-يترك-عائلته-بسبب-لاجئة-أوكرانية-1067289647.html
مليونير بريطاني يترك عائلته بسبب لاجئة أوكرانية
مليونير بريطاني يترك عائلته بسبب لاجئة أوكرانية
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس السابق لشركة الائتمان ونجا، المليونير هاكون أوفرلي، ترك زوجته بسبب لاجئة أوكرانية استقرت في منزله. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T04:47+0000
2022-09-05T04:47+0000
2022-09-05T04:59+0000
منوعات
بريطانيا
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ورد في المقال: "إن المستثمر ورائد الأعمال، هاكون أوفرلي، البالغ من العمر 52 عامًا، بدأ علاقة غرامية مع امرأة من أوروبا الشرقية بعد انتقالها إلى منزل الزوجين بعد الحرب في أوكرانيا، وبعد أسابيع قليلة، ترك المليونير زوجته وأطفاله من أجلها".وفقًا للصحيفة، كان أوفرلي أحد أولئك الذين ضغطوا بنشاط على الحكومة البريطانية لفكرة مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, بريطانيا
مليونير بريطاني يترك عائلته بسبب لاجئة أوكرانية
04:47 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس السابق لشركة الائتمان ونجا، المليونير هاكون أوفرلي، ترك زوجته بسبب لاجئة أوكرانية استقرت في منزله.
ورد في المقال: "إن المستثمر ورائد الأعمال، هاكون أوفرلي، البالغ من العمر 52 عامًا، بدأ علاقة غرامية مع امرأة من أوروبا الشرقية بعد انتقالها إلى منزل الزوجين بعد الحرب في أوكرانيا، وبعد أسابيع قليلة، ترك المليونير زوجته وأطفاله من أجلها
".
وفقًا للصحيفة، كان أوفرلي أحد أولئك الذين ضغطوا بنشاط على الحكومة البريطانية لفكرة مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.