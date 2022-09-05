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https://sputnikarabic.ae/20220905/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-عدد-ضحايا-فيضانات-باكستان-1290-قتيلا-و12500-مصابا-1067327453.html
منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا فيضانات باكستان... 1290 قتيلا و12500 مصاب
منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا فيضانات باكستان... 1290 قتيلا و12500 مصاب
أعلنت منطمة الصحة العالمية أن ضحايا فيضانات باكستان وصلوا إلى قرابة 1290 قتيلا، و12500 مصاب. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T15:24+0000
2022-09-05T15:29+0000
أخبار باكستان
منظمة الصحة العالمية
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جنيف- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها أصدرته اليوم الاثنين، أكدت منطمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 1290 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 12500 آخرون بعد أن اجتاحت فيضانات غير مسبوقة ثلث باكستان، وتسببت في نزوح أكثر من 600 ألف شخص.وقالت: "أكثر من 1290 قتيلاً وأصيب 12500 شخص، و33 مليون شخص تضرروا، وأكثر من 6.4 مليون منهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 634000 نازح يعيشون في المخيمات.وأوضحت المنظمة أن أكثر من 1460 منشأة صحية تضررت، منها 432 مدمرة بالكامل و1028 متضررة جزئيا، مضيفة أن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية محدود للغاية.وأعلنت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل مساعدة ممكنة للسكان.ووفقًا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، شهدت باكستان 388.7 ملم (15 بوصة) من الأمطار هذا العام، مقارنة بمتوسط ​​134 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20220828/نزوح-180-ألف-شخص-من-منازلهم-في-باكستان-بعد-فيضان-جارف-1066936113.html
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أخبار باكستان, منظمة الصحة العالمية
أخبار باكستان, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا فيضانات باكستان... 1290 قتيلا و12500 مصاب

15:24 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 15:29 GMT 05.09.2022)
© AP Photo / Zahid Hussainفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Zahid Hussain
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أعلنت منطمة الصحة العالمية أن ضحايا فيضانات باكستان وصلوا إلى قرابة 1290 قتيلا، و12500 مصاب.
جنيف- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها أصدرته اليوم الاثنين، أكدت منطمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 1290 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 12500 آخرون بعد أن اجتاحت فيضانات غير مسبوقة ثلث باكستان، وتسببت في نزوح أكثر من 600 ألف شخص.
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف
28 أغسطس, 15:24 GMT
وقالت: "أكثر من 1290 قتيلاً وأصيب 12500 شخص، و33 مليون شخص تضرروا، وأكثر من 6.4 مليون منهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 634000 نازح يعيشون في المخيمات.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 1460 منشأة صحية تضررت، منها 432 مدمرة بالكامل و1028 متضررة جزئيا، مضيفة أن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية محدود للغاية.

وكانت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، قد أكدت في الـ29 من أغسطس/ آب، أن 1061 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1500 آخرون منذ بدء موسم الرياح الموسمية في الـ14 من يونيو/ حزيران.

وأعلنت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل مساعدة ممكنة للسكان.
ووفقًا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، شهدت باكستان 388.7 ملم (15 بوصة) من الأمطار هذا العام، مقارنة بمتوسط ​​134 ملم.
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