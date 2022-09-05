https://sputnikarabic.ae/20220905/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-عدد-ضحايا-فيضانات-باكستان-1290-قتيلا-و12500-مصابا-1067327453.html

منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا فيضانات باكستان... 1290 قتيلا و12500 مصاب

منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا فيضانات باكستان... 1290 قتيلا و12500 مصاب

أعلنت منطمة الصحة العالمية أن ضحايا فيضانات باكستان وصلوا إلى قرابة 1290 قتيلا، و12500 مصاب. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T15:24+0000

2022-09-05T15:24+0000

2022-09-05T15:29+0000

أخبار باكستان

منظمة الصحة العالمية

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جنيف- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها أصدرته اليوم الاثنين، أكدت منطمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 1290 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 12500 آخرون بعد أن اجتاحت فيضانات غير مسبوقة ثلث باكستان، وتسببت في نزوح أكثر من 600 ألف شخص.وقالت: "أكثر من 1290 قتيلاً وأصيب 12500 شخص، و33 مليون شخص تضرروا، وأكثر من 6.4 مليون منهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 634000 نازح يعيشون في المخيمات.وأوضحت المنظمة أن أكثر من 1460 منشأة صحية تضررت، منها 432 مدمرة بالكامل و1028 متضررة جزئيا، مضيفة أن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية محدود للغاية.وأعلنت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل مساعدة ممكنة للسكان.ووفقًا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، شهدت باكستان 388.7 ملم (15 بوصة) من الأمطار هذا العام، مقارنة بمتوسط ​​134 ملم.

https://sputnikarabic.ae/20220828/نزوح-180-ألف-شخص-من-منازلهم-في-باكستان-بعد-فيضان-جارف-1066936113.html

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أخبار باكستان, منظمة الصحة العالمية