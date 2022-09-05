https://sputnikarabic.ae/20220905/مواطنان-سوريان-يتعرضان-للضرب-المبرح-على-أيدي-قوات-الأمن-البولندية-1067311875.html
مواطنان سوريان يتعرضان للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن البولندية
مواطنان سوريان يتعرضان للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن البولندية
عثر حرس الحدود البيلاروسي على لاجئين بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية في منطقة سفيسلوخ. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:21+0000
2022-09-05T12:21+0000
2022-09-05T12:21+0000
العالم
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وقال حرس الحدود البيلاروسي على تلغرام: "قامت قوات الأمن في البلد المجاور، باستخدام القوة الجسدية الشديدة وباستخدام الهراوات، بتسليم اللاجئين إلى الحدود البيلاروسية. هناك، أُجبر اللاجئون على التنقل عبر ممر خاص في السياج الحدودي".أكدت العديد من الأورام الدموية على أجساد الأجانب أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي أكثر من مرة. قدّم حرس الحدود البيلاروسي الإسعافات الأولية للمصابين على أيدي قوات الأمن البولندية.يستمر هذا الاتجاه عندما "تفرض" بولندا قواعد القانون الإنساني بوسائل خاصة على أجسام اللاجئين الذين يلتمسون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مواطنان سوريان يتعرضان للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن البولندية
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عثر حرس الحدود البيلاروسي على لاجئين بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية في منطقة سفيسلوخ.
وقال حرس الحدود البيلاروسي على تلغرام: "قامت قوات الأمن في البلد المجاور، باستخدام القوة الجسدية الشديدة وباستخدام الهراوات، بتسليم اللاجئين إلى الحدود البيلاروسية. هناك، أُجبر اللاجئون على التنقل عبر ممر خاص في السياج الحدودي".
أكدت العديد من الأورام الدموية على أجساد الأجانب أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي أكثر من مرة. قدّم حرس الحدود البيلاروسي الإسعافات الأولية للمصابين على أيدي قوات الأمن البولندية.
يستمر هذا الاتجاه عندما "تفرض" بولندا قواعد القانون الإنساني بوسائل خاصة على أجسام اللاجئين الذين يلتمسون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.