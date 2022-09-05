موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا للإيفاء بالتزاماتها... الضفة الغربية على صفيح ساخن
5-9 Sputnik World
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المحادثات بين موسكو وكييف ممكنة، لكنها ستتمحور حول كيفية وفاء أوكرانيا بشروط روسيا.
ولفت إلى أن الوضع في أوروبا سيتدهور مع قدوم الشتاء وموجات البرد، موضحا أن رفض أوروبا خدمة معدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم ليس خطأ شركة غازبروم، ولكن وفقا للعقد، يجب عليهم صيانتها.
وأكد أن أي مواجهة مع الدول الغربية ستنتهي على طاولة المفاوضات، ولكن من غير المرجح أن تنتهي قريبا، مشددا على أن حدوث ذلك سيكون مع مراعاة مصالح روسيا.
وقال مدير مركز آسيا للدراسات، أحمد مصطفى إن أوكرانيا ليست سيدة قراراها، وهي دولة ناقصة السيادة، وقرارها يعتمد على أمريكا وبريطانيا وربما أيضا إسرائيل، وبالتالي فإن أي قرار أوكراني للتسوية لا بد أن يذهب في البداية لهذه الدول، وإذا سمح لها بالموافقة على المطالب الروسية ستذهب وتوافق.
وأشار إلى أن "الأوضاع الاقتصادية السيئة في أوروبا تضغط بقوة على هذه الدول لدفع الجانب الأوكراني للتفاوض، وللقبول بمطالب روسيا؛ ويمثل ظهور احتجاجات تطالب بتغيير النظام النيوليبرالي أو الانفصال عن النظام الأمريكي أو حتى بالخروج عن الاتحاد الأوروبي أمر يخشاة الجانب الغربي".
إصابات بين جنود في الضفة وإسرائيل ترفع حالة التأهب في عموم الأراضي المحتلة
شهدت الضفة الغربية عدة مواجهات منذ يوم أمس وعمليات فردية لمقاومين فلسطينيين، منها انفجار عبوة ناسفة ألقيت من سيارة مسرعة على أطراف بلدة "النبي صالح" غربي مدينة رام الله وسط الضفة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، بإصابة أربعة جنود من كتيبة نتسح يهودا، 3 منهم بحالة طفيفة والرابع نقل إلى المستشفى.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في أعقاب عملية إطلاق النار على حافلة كانت تقل جنودا في غور الأردن.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين عسكريين رفع حالة التأهب، ويشمل رفع مستوى اليقظة، وإقامة حواجز ووجوداً متزايداً للقوات. ومع اقتراب الأعياد الإسرائيلية، من المتوقع أن تدفع الشرطة بتعزيزات إضافية.
وأُصيب 7 إسرائيليين بينهم ستة جنود، في هجوم شنه فلسطينيون استهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين اثنين بينما لاذ ثالث بالفرار.
وقال خبير الشؤون الإسرائيلية، ناجي شكري الظاظا، إن المقاومة الفلسطينية بذلت جهدا كبيرا لتتجاوز سياسيات الاحتلال، التي تهدف من خلالها إلى تطبيق سياسية اغتيال المقاومين دون اعتقال أو محاكمة.
واعتبر أن "التصعيد في الضفة حق طبيعي للشعب الفلسطيني في المكان الذي يرتكب فيه الاحتلال جرائمه، بعد أن أعاد احتلال الضفة منذ 2002".
وأشار إلى أن "هذه التطورات تأتي ضمن المزايدات الإسرائيلية قبل الانتخابات، والمحاولات المستمرة للزج بالوضع الفلسطيني فيها".
فشل اجتماع الرباعية الدولية الخاص بالسودان بعد حضور أحد قادة الحركات المسلحة
فشل اجتماع مقرر لجمع الفرقاء السياسيين في السودان برعاية "الآلية الرباعية"، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، بسبب حضور أطراف غير مدعوة إلى الاجتماع.
وطلبت الآلية الرباعية التي يمثلها سفراء الدول الأربع، قبل أيام، عقد اجتماع يضم قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف "الحرية والتغيير" المعارض، وأطراف عملية "سلام جوبا" المتحالفة مع الجيش، لمناقشة تعثر الحوار بشأن عملية الانتقال المدني الديمقراطي وتشكيل حكومة وهياكل الفترة الانتقالية.
وكانت الدعوة للاجتماع مقتصرة على ممثلي الأطراف الثلاثة، لكن أحد قادة الحركات المسلحة أحضر معه قوى حليفة له لم تكن مدعوة للاجتماع، ما دفع ممثلي الجيش وتحالف "الحرية والتغيير" إلى مقاطعة الاجتماع.
هذا التصرف أثار استياء أحد السفراء الغربيين الذي وصفه بغير المسؤول، فيما أبدى سفراء الدول الأربعة تفهما لموقف المعارضة بمقاطعة الاجتماع على اعتبار أن ما حدث خارج إطار الدعوة المقدمة منهم.
وقال مدير تحرير صحيفة الوطن السودانية، عبد الوهاب موسى، إن: "الوضع السوداني أصبح في حالة توهان خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أن المكون العسكري أعلن أنه ينأي بنفسه عن المشهد".
وأكد أن "هناك ضغوطا دولية على المكون العسكري لكي يكون شريكا أصيلا، فيما يرفض تجمع الحرية والتغيير الشراكة مع المكون العسكري في وجود أزمة ثقة بين الطرفين، مما يضرب مسمارا في نعش عملية التفاوض".
واعتبر موسى أن "القوى المسلحة شريك أصيل في عملية الحوار، وقد تأذت في الفترة السابقة لأنها شاركت مع القوى التي تريد أن تتآمر على الفترة الانتقالية".