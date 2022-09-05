https://sputnikarabic.ae/20220905/ناشطون-سوريون-يخلدون-ذكرى-صديقتهم-الراحلة-بحملة-كفالة-طالب-علم-1067324497.html

ناشطون سوريون يخلدون ذكرى صديقتهم الراحلة بحملة "كفالة طالب علم"

ناشطون سوريون يخلدون ذكرى صديقتهم الراحلة بحملة "كفالة طالب علم"

حين يخلّد العطاء الإنسان، يتحوّل الموت ليرسم البسمات بدلا عن الدمعات، جاعلاً من الفقيد رمزاً للعطاء والإنسانية، بهذه الكلمات خلد فريق "عمّرها" التطوعي، الشابة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T14:50+0000

2022-09-05T14:50+0000

2022-09-05T14:50+0000

أخبار سوريا اليوم

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سرق الموت الشابة آية الدقر، الطالبة في كلية هندسة التصميم الميكانيكي، ومنسقة العلاقات العامة في فريق "عمّرها" التطوعي، لكنه لم يستطع أن يسرق بسمات أطفال لطالما كانت آية سبباً في رسمها.وتكريماً لروح منظمة الحملة سابقاً، أطلق فريق "عمّرها" التطوعي حملة "آية الدقر لكفالة طالب علم"، التي تستهدف جمع قرطاسية مدرسية وتوزيعها ضمن محافظتي دمشق وريفها للعائلات الأكثر حاجة في ظل صعوبة الظروف المعيشية السيئة التي تخيم على الغالبية العظمى من السوريين.ويبين مدير فريق "عمّرها" التطوعي، محمد جدوع، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عدد المستفيدين من هذه الحملة بلغ نحو 650 طالب حصل على حقيبة مدرسية متضمنة مجموعة من الدفاتر والأقلام وغيرها من المستلزمات المدرسية.وتابع جدوع: "تستهدف حملة آية الدقر التي أقيمت تكريماً لروح فقيدتنا مساعدة العائلات الأشد فقراً في تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائهم ليعيشوا حياة مدرسية كريمة، وقمنا بتوزيع القرطاسية على الطلاب بين محافظتي دمشق وريفها في أحياء يلدا، بيت سحم، ببيلا، الشاغور، المزة، وغيرها".وعن الصعوبات التي يواجهها الفريق في الحملة، أشار جدوع إلى أنها تتمثل في صعوبة المواصلات لتوزيع القرطاسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية نتيجة الحرب التي خيمت على البلاد لأكثر من عقد من الزمن وما تلاها من حصار جائر.من جانبه، أشار المتطوع ياسين طحان، إلى أنه بصفته مسؤول توزيع، فهو مسؤول عن تعبئة القرطاسية الكاملة وتوزيعها حسب الأولوية للعائلات الأشد حاجة، فيما تستهدف الحملة مساعدة أكبر عدد ممكن من الطلاب ليعيشوا حياة كريمة بين أقرانهم.المتطوعة بتول قشوم، لفتت إلى أهمية تنظيم الحملات التطوعية لمساعدة الآخرين، فشعور السعادة والعطاء لا يوازيه شعور آخر، لا سيما أنه موجه للأطفال وسيتمكن من رسم البسمة على وجوههم.

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أخبار سوريا اليوم