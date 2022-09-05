https://sputnikarabic.ae/20220905/نوفاك-أوبك--ستراقب-حالة-سوق-النفط-بما-في-ذلك-فكرة-مجموعة-السبع-بشأن-تحديد-سعر-النفط-الروسي-1067321182.html
نوفاك: "أوبك +" ستراقب حالة سوق النفط بما في ذلك فكرة مجموعة السبع بشأن تحديد سعر النفط الروسي
نوفاك: "أوبك +" ستراقب حالة سوق النفط بما في ذلك فكرة مجموعة السبع بشأن تحديد سعر النفط الروسي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قرار "أوبك + " خفض إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا مرتبط بالوضع الحالي في السوق، حسب تقديرات... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T14:15+0000
2022-09-05T14:15+0000
2022-09-05T14:15+0000
اقتصاد
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وقال نوفاك في تصريحات لقناة "روسيا 24" : "تقرر خفض حصص الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر. اسمحوا لي أن أذكركم أنه تم اتخاذ قرار بزيادة 100 ألف برميل لشهر سبتمبر. التقييم، استمع إلى تقرير اللجنة الفنية لأوبك +".وتابع قائلا: "سننظر في كيفية تطور الوضع في السوق. نظرا لوجود الكثير من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك حالات عدم اليقين المرتبطة بالإنتاج في البلدان التي ليست جزءا من الاتفاقية، والبيانات الصادرة عن قادة مجموعة الدول السبع الفردية، والقضايا قيد الدراسة بشأن تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي. لذلك اتفقنا على أن نواصل الاجتماع شهريا من أجل تقديم أكثر الحلول عقلانية للسوق".مختتما بقوله: "حتى الآن، يتعافى الطلب مقارنة بمستوى ما قبل الوباء. نتوقع أن نصل العام المقبل، في بداية العام المقبل، إلى المؤشرات المقابلة، فوق 100 مليون برميل يوميا من الطلب على النفط".وخفّضت منظمة "أوبك +" إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط نتيجة جائحة فيروس كورونا. ثم تم تعديل شروط الاتفاقية بشكل متكرر. وهكذا انتقل التحالف منذ آب (أغسطس) إلى المرحلة الأخيرة من الخروج من التخفيضات المعلنة قبل عامين، وفي سبتمبر سيزيد الإنتاج 100 ألف برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-لـسبوتنيك-دول-أوبك--تتفق-على-تقليص-الإنتاج-100-ألف-برميل-يوميا-في-شهر-أكتوبر-1067312659.html
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اقتصاد
نوفاك: "أوبك +" ستراقب حالة سوق النفط بما في ذلك فكرة مجموعة السبع بشأن تحديد سعر النفط الروسي
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قرار "أوبك + " خفض إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا مرتبط بالوضع الحالي في السوق، حسب تقديرات اللجنة الفنية.
وقال نوفاك في تصريحات لقناة "روسيا 24" : "تقرر خفض حصص الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر. اسمحوا لي أن أذكركم أنه تم اتخاذ قرار بزيادة 100 ألف برميل لشهر سبتمبر. التقييم، استمع إلى تقرير اللجنة الفنية لأوبك +".
وأضاف قائلا: "بشكل عام، الوضع يسمح لنا بالتكيف. نرى أن الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد العالمي يتم تعديله أيضا بشكل طفيف من قبل زملائنا. كان متوقعا في السابق عند مستوى نمو 3.5٪ ، والآن النسبة المئوية أقل، في مكان ما حوالي 3.1٪ ، لذلك، كجزء من اتفاقيتنا، قررنا تعديل الحصص بشكل طفيف، وبالتالي نظهر مرة أخرى، من بين أمور أخرى، أن لدينا أداة مرنة إلى حد ما يمكن استخدامها، حسب الحاجة إلى زيادة الإنتاج وخفض الإنتاج".
وتابع قائلا: "سننظر في كيفية تطور الوضع في السوق. نظرا لوجود الكثير من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك حالات عدم اليقين المرتبطة بالإنتاج في البلدان التي ليست جزءا من الاتفاقية، والبيانات الصادرة عن قادة مجموعة الدول السبع الفردية، والقضايا قيد الدراسة بشأن تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي. لذلك اتفقنا على أن نواصل الاجتماع شهريا من أجل تقديم أكثر الحلول عقلانية للسوق".
مختتما بقوله: "حتى الآن، يتعافى الطلب مقارنة بمستوى ما قبل الوباء. نتوقع أن نصل العام المقبل، في بداية العام المقبل، إلى المؤشرات المقابلة، فوق 100 مليون برميل يوميا من الطلب على النفط".
وخفّضت منظمة "أوبك +" إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط نتيجة جائحة فيروس كورونا. ثم تم تعديل شروط الاتفاقية بشكل متكرر. وهكذا انتقل التحالف منذ آب (أغسطس) إلى المرحلة الأخيرة من الخروج من التخفيضات المعلنة قبل عامين، وفي سبتمبر سيزيد الإنتاج 100 ألف برميل يوميا.