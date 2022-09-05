https://sputnikarabic.ae/20220905/نوفاك-أوبك--ستراقب-حالة-سوق-النفط-بما-في-ذلك-فكرة-مجموعة-السبع-بشأن-تحديد-سعر-النفط-الروسي-1067321182.html

نوفاك: "أوبك +" ستراقب حالة سوق النفط بما في ذلك فكرة مجموعة السبع بشأن تحديد سعر النفط الروسي

نوفاك: "أوبك +" ستراقب حالة سوق النفط بما في ذلك فكرة مجموعة السبع بشأن تحديد سعر النفط الروسي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قرار "أوبك + " خفض إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا مرتبط بالوضع الحالي في السوق، حسب تقديرات... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T14:15+0000

2022-09-05T14:15+0000

2022-09-05T14:15+0000

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049133952_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_17a020e7bb2e3cec6e813ca4a57f1a97.jpg

وقال نوفاك في تصريحات لقناة "روسيا 24" : "تقرر خفض حصص الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر. اسمحوا لي أن أذكركم أنه تم اتخاذ قرار بزيادة 100 ألف برميل لشهر سبتمبر. التقييم، استمع إلى تقرير اللجنة الفنية لأوبك +".وتابع قائلا: "سننظر في كيفية تطور الوضع في السوق. نظرا لوجود الكثير من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك حالات عدم اليقين المرتبطة بالإنتاج في البلدان التي ليست جزءا من الاتفاقية، والبيانات الصادرة عن قادة مجموعة الدول السبع الفردية، والقضايا قيد الدراسة بشأن تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي. لذلك اتفقنا على أن نواصل الاجتماع شهريا من أجل تقديم أكثر الحلول عقلانية للسوق".مختتما بقوله: "حتى الآن، يتعافى الطلب مقارنة بمستوى ما قبل الوباء. نتوقع أن نصل العام المقبل، في بداية العام المقبل، إلى المؤشرات المقابلة، فوق 100 مليون برميل يوميا من الطلب على النفط".وخفّضت منظمة "أوبك +" إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط نتيجة جائحة فيروس كورونا. ثم تم تعديل شروط الاتفاقية بشكل متكرر. وهكذا انتقل التحالف منذ آب (أغسطس) إلى المرحلة الأخيرة من الخروج من التخفيضات المعلنة قبل عامين، وفي سبتمبر سيزيد الإنتاج 100 ألف برميل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-لـسبوتنيك-دول-أوبك--تتفق-على-تقليص-الإنتاج-100-ألف-برميل-يوميا-في-شهر-أكتوبر-1067312659.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد