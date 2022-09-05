https://sputnikarabic.ae/20220905/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-تعلن-دخول-شركة-جديدة-لمصدري-اللحوم-إلى-السوق-الإماراتية-1067300715.html
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن دخول شركة جديدة لمصدري اللحوم إلى السوق الإماراتية
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن دخول شركة جديدة لمصدري اللحوم إلى السوق الإماراتية
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية عن انضمام شركة للمنتجات الحيوانية لقائمة الشركات المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:39+0000
2022-09-05T08:39+0000
2022-09-05T08:40+0000
العالم العربي
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وقالت الهيئة في بيان لها إن قائمة الشركات الروسية المصدرة للمنتجات الحيوانية إلى الإمارات العربية المتحدة استكملت بشركة أخرى.وأضاف البيان: "حصلت شركة روسية أخرى لذبح الماشية الصغيرة على حق دخول سوق الإمارات".وأوضحت الهيئة أنه تم توسيع قائمة الشركات المصدرة بناء على قرار وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن بدء إحدى أكبر شركات المواد الغذائية في روسيا، شركة "إفكو"، في توفير "اللحوم النباتية" لسلاسل البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، تنمو مبيعات هذا المنتج بمعدل 30% سنويًا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن دخول شركة جديدة لمصدري اللحوم إلى السوق الإماراتية
08:39 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية عن انضمام شركة للمنتجات الحيوانية لقائمة الشركات المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن قائمة الشركات الروسية المصدرة للمنتجات الحيوانية إلى الإمارات العربية المتحدة استكملت بشركة أخرى.
وأضاف البيان: "حصلت شركة روسية أخرى لذبح الماشية الصغيرة على حق دخول سوق الإمارات".
وأوضحت الهيئة أنه تم توسيع قائمة الشركات المصدرة بناء على قرار وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب الهيئة يحق حاليا لـ 12 منتجا للحوم الأبقار والماشية الصغيرة ولحوم الدواجن من روسيا تصدير منتجاتهم إلى الإمارات.
وفي وقت سابق، تم الإعلان
عن بدء إحدى أكبر شركات المواد الغذائية في روسيا، شركة "إفكو"، في توفير "اللحوم النباتية" لسلاسل البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، تنمو مبيعات هذا المنتج بمعدل 30% سنويًا.