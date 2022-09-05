https://sputnikarabic.ae/20220905/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-تعلن-عن-إطلاق-عقار-جديد-للجدري-1067291504.html
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن عن إطلاق عقار جديد للجدري
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن عن إطلاق عقار جديد للجدري
أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، عن جاهزية دواء من الجيل الجديد للجدري. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:38+0000
2022-09-05T06:38+0000
2022-09-05T06:38+0000
روسيا
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وقالت بوبوفا في مقابلة مع "إزفستيا" في منتدى الشرق الاقتصادي: "سنكون مستعدين لمرض الجدري، وأعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سوف نحصل على دواء جديد من الجيل الرابع". وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا وزراء أرمينيا ومنغوليا وممثل ميانمار ورئيس البرلمان الصيني الجلسة الكاملة للمنتدى في 7 سبتمبر/أيلول.كما سيشارك رئيسا الحكومتين الهندية والماليزية ناريندرا مودي وإسماعيل صبري يعقوب في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو.يشار إلى أن بوتين، بحسب بيان الكرملين، سيعقد خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مع السياسيين الأجانب المشاركين في المنتدى. المنتدى الاقتصادي العالمي "الشرق الاقتصادي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016. ويعقد هذا العام من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن عن إطلاق عقار جديد للجدري
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أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، عن جاهزية دواء من الجيل الجديد للجدري.
وقالت بوبوفا في مقابلة مع "إزفستيا" في منتدى الشرق الاقتصادي: "سنكون مستعدين لمرض الجدري، وأعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سوف نحصل على دواء جديد من الجيل الرابع".
ويتضمن برنامج أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.
وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا وزراء أرمينيا ومنغوليا وممثل ميانمار ورئيس البرلمان الصيني الجلسة الكاملة للمنتدى في 7 سبتمبر/أيلول.
كما سيشارك رئيسا الحكومتين الهندية والماليزية ناريندرا مودي وإسماعيل صبري يعقوب في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو.
يشار إلى أن بوتين، بحسب بيان الكرملين، سيعقد خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مع السياسيين الأجانب المشاركين في المنتدى.
المنتدى الاقتصادي العالمي "الشرق الاقتصادي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016. ويعقد هذا العام من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.