عربي
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب
https://sputnikarabic.ae/20220905/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-تعلن-عن-إطلاق-عقار-جديد-للجدري-1067291504.html
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن عن إطلاق عقار جديد للجدري
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن عن إطلاق عقار جديد للجدري
أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، عن جاهزية دواء من الجيل الجديد للجدري. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:38+0000
2022-09-05T06:38+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1046545692_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_2484c96536cd32c5f698c4c06f5a81da.jpg
وقالت بوبوفا في مقابلة مع "إزفستيا" في منتدى الشرق الاقتصادي: "سنكون مستعدين لمرض الجدري، وأعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سوف نحصل على دواء جديد من الجيل الرابع". وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا وزراء أرمينيا ومنغوليا وممثل ميانمار ورئيس البرلمان الصيني الجلسة الكاملة للمنتدى في 7 سبتمبر/أيلول.كما سيشارك رئيسا الحكومتين الهندية والماليزية ناريندرا مودي وإسماعيل صبري يعقوب في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو.يشار إلى أن بوتين، بحسب بيان الكرملين، سيعقد خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مع السياسيين الأجانب المشاركين في المنتدى. المنتدى الاقتصادي العالمي "الشرق الاقتصادي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016. ويعقد هذا العام من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1046545692_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_32786423b6ee62758c6fddcb31fe0fac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن عن إطلاق عقار جديد للجدري

06:38 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Alexander Astafiyev / الذهاب إلى بنك الصوررئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا
رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية روس بوتريب نادزور، آنا بوبوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Alexander Astafiyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، عن جاهزية دواء من الجيل الجديد للجدري.
وقالت بوبوفا في مقابلة مع "إزفستيا" في منتدى الشرق الاقتصادي: "سنكون مستعدين لمرض الجدري، وأعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سوف نحصل على دواء جديد من الجيل الرابع".

ويتضمن برنامج أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.

وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا وزراء أرمينيا ومنغوليا وممثل ميانمار ورئيس البرلمان الصيني الجلسة الكاملة للمنتدى في 7 سبتمبر/أيلول.
كما سيشارك رئيسا الحكومتين الهندية والماليزية ناريندرا مودي وإسماعيل صبري يعقوب في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو.
يشار إلى أن بوتين، بحسب بيان الكرملين، سيعقد خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مع السياسيين الأجانب المشاركين في المنتدى.
المنتدى الاقتصادي العالمي "الشرق الاقتصادي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016. ويعقد هذا العام من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала