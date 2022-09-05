عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/وزارة-الخارجية-الرئيس-الإيراني-يحضر-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-سمرقند--1067301166.html
وزارة الخارجية: الرئيس الإيراني يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
وزارة الخارجية: الرئيس الإيراني يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيحضر القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان،... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:47+0000
2022-09-05T08:47+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291370_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ecb9fa16a196ac01637ef0a641242401.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" عن الكناني، قوله إن "الرئيس سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المقرر عقد هذا الاجتماع يومي 15 و 16 سبتمبر في أوزبكستان".منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291370_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_a599a3125bc1a179a424a0d59537a635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران
العالم, إيران

وزارة الخارجية: الرئيس الإيراني يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند

08:47 GMT 05.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيحضر القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن الكناني، قوله إن "الرئيس سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المقرر عقد هذا الاجتماع يومي 15 و 16 سبتمبر في أوزبكستان".
منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала