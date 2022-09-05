https://sputnikarabic.ae/20220905/وزارة-الخارجية-الرئيس-الإيراني-يحضر-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-سمرقند--1067301166.html
وزارة الخارجية: الرئيس الإيراني يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
وزارة الخارجية: الرئيس الإيراني يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيحضر القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان،... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:47+0000
2022-09-05T08:47+0000
2022-09-05T08:47+0000
العالم
إيران
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ونقلت وكالة "تسنيم" عن الكناني، قوله إن "الرئيس سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المقرر عقد هذا الاجتماع يومي 15 و 16 سبتمبر في أوزبكستان".منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
إيران
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العالم, إيران
وزارة الخارجية: الرئيس الإيراني يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيحضر القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن الكناني، قوله إن "الرئيس سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المقرر عقد هذا الاجتماع يومي 15 و 16 سبتمبر في أوزبكستان".
منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.