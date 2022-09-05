https://sputnikarabic.ae/20220905/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تكشف-عن-سبب-انتقالها-إلى-لبنان-1067297024.html
وزيرة خارجية النمسا السابقة تكشف عن سبب انتقالها إلى لبنان
وزيرة خارجية النمسا السابقة تكشف عن سبب انتقالها إلى لبنان
كشفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، عن سبب انتقالها إلى لبنان وليس إلى روسيا، بعد أن غادرت أوروبا بسبب موقفها. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:07+0000
2022-09-05T08:07+0000
2022-09-05T08:07+0000
العالم
النمسا
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103977/89/1039778915_0:267:2695:1782_1920x0_80_0_0_9bab6011c1bcbbd7d713e0fc9a497282.jpg
وقالت الوزيرة السابقة للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، إنها تعيش الآن في لبنان.وفي حديثها عن الوضع الذي أجبرها على مغادرة النمسا، شددت كنيسل على أنها في أوروبا "خارجة عن القانون بالتأكيد".وشغلت كنيسل منصب وزيرة للخارجية النمساوية من عام 2017 إلى عام 2019. في وقت سابق، أخبرت وكالة "سبوتنيك" أنها غادرت البلاد بسبب التهديدات المستمرة ضدها.يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
https://sputnikarabic.ae/20220423/وزير-المالية-النمساوي-حظر-الغاز-الروسي-سيضر-بالنمسا-أكثر-من-روسيا-1061507309.html
النمسا
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103977/89/1039778915_0:14:2695:2035_1920x0_80_0_0_982af6c2f49a2602a2298c7a778061ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, النمسا, لبنان
وزيرة خارجية النمسا السابقة تكشف عن سبب انتقالها إلى لبنان
تابعنا عبر
كشفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، عن سبب انتقالها إلى لبنان وليس إلى روسيا، بعد أن غادرت أوروبا بسبب موقفها.
وقالت الوزيرة السابقة للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، إنها تعيش الآن في لبنان.
وأضافت: "لم أستطع الانتقال إلى روسيا. على الرغم من أنني أتحدث القليل من الروسية. لكني أتحدث العربية بشكل أفضل. وأعرف لبنان. لدي أصدقاء يعرفونني. وهذا أمر مهم للغاية".
وفي حديثها عن الوضع الذي أجبرها على مغادرة النمسا، شددت كنيسل على أنها في أوروبا "خارجة عن القانون بالتأكيد".
وتابعت: "أوه، أنا بالتأكيد خارجة عن القانون. ولهذا السبب غادرت أوروبا، لأنني لم أشارك في هذا الاتصال الغريب. ولكن لهذا أدفع ثمنا باهظا".
وشغلت كنيسل منصب وزيرة للخارجية النمساوية من عام 2017 إلى عام 2019. في وقت سابق، أخبرت وكالة "سبوتنيك" أنها غادرت البلاد بسبب التهديدات المستمرة ضدها.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.