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وزيرة خارجية سلوفينيا تلتقي مع أبو الغيط لمناقشة ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن
وزيرة خارجية سلوفينيا تلتقي مع أبو الغيط لمناقشة ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن
أجرت تانيا فويان، وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، مباحثات مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، للترويج لملف ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:16+0000
2022-09-05T19:16+0000
العالم العربي
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جاء ذلك خلال زيارة فويان، للجامعة العربية، اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان نشره الموقع الرسمي للجامعة.وقال البيان إنه من المقرر أن تلقي وزيرة خارجية سلوفينيا، كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي، التي يتم عقدها غدا الثلاثاء.ومن المقرر أن تتضمن كلمة وزيرة خارجية سلوفينيا الترويج لملف ترشح بلادها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2024 و2025.وخلال الاجتماع، ناقش أمين عام جامعة الدول العربية وتانيا فويان، سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية والدعم الأوروبي للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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العالم العربي
العالم العربي

وزيرة خارجية سلوفينيا تلتقي مع أبو الغيط لمناقشة ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن

19:16 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / JOHN THYSالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / JOHN THYS
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أجرت تانيا فويان، وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، مباحثات مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، للترويج لملف ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال زيارة فويان، للجامعة العربية، اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان نشره الموقع الرسمي للجامعة.
وقال البيان إنه من المقرر أن تلقي وزيرة خارجية سلوفينيا، كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي، التي يتم عقدها غدا الثلاثاء.
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ومن المقرر أن تتضمن كلمة وزيرة خارجية سلوفينيا الترويج لملف ترشح بلادها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2024 و2025.
وخلال الاجتماع، ناقش أمين عام جامعة الدول العربية وتانيا فويان، سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية والدعم الأوروبي للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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