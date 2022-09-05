https://sputnikarabic.ae/20220905/وزيرة-خارجية-سلوفينيا-تلتقي-مع-أبو-الغيط-لمناقشة-ترشح-بلادها-لعضوية-مجلس-الأمن-1067337692.html
وزيرة خارجية سلوفينيا تلتقي مع أبو الغيط لمناقشة ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن
وزيرة خارجية سلوفينيا تلتقي مع أبو الغيط لمناقشة ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن
أجرت تانيا فويان، وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، مباحثات مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، للترويج لملف ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:16+0000
2022-09-05T19:16+0000
2022-09-05T19:16+0000
العالم العربي
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جاء ذلك خلال زيارة فويان، للجامعة العربية، اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان نشره الموقع الرسمي للجامعة.وقال البيان إنه من المقرر أن تلقي وزيرة خارجية سلوفينيا، كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي، التي يتم عقدها غدا الثلاثاء.ومن المقرر أن تتضمن كلمة وزيرة خارجية سلوفينيا الترويج لملف ترشح بلادها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2024 و2025.وخلال الاجتماع، ناقش أمين عام جامعة الدول العربية وتانيا فويان، سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية والدعم الأوروبي للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20220731/الجامعة-العربية-قمة-الجزائر-ستكون-قمة-إجماع-عربي-1065799255.html
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العالم العربي
وزيرة خارجية سلوفينيا تلتقي مع أبو الغيط لمناقشة ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن
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أجرت تانيا فويان، وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، مباحثات مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، للترويج لملف ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال زيارة فويان، للجامعة العربية، اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان
نشره الموقع الرسمي للجامعة.
وقال البيان إنه من المقرر أن تلقي وزيرة خارجية سلوفينيا، كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي
، التي يتم عقدها غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن تتضمن كلمة وزيرة خارجية سلوفينيا الترويج لملف ترشح بلادها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2024 و2025.
وخلال الاجتماع، ناقش أمين عام جامعة الدول العربية
وتانيا فويان، سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية والدعم الأوروبي للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.