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https://sputnikarabic.ae/20220905/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بعرقلة-جهود-التهدئة-والحل-السلمي-للأزمة-1067336107.html
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بعرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بعرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة
اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" بعرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T18:30+0000
2022-09-05T18:30+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يرفضون فتح المعابر وتسهيل حركة المواطنين"، مؤكدا أن ذلك "يؤكد من جديد للعالم أجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، واتخاذ موقف رادع وحازم لإجبارها على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات".وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, أنصار الله

وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بعرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة

18:30 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Muhammed Hemeda
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اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" بعرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة.
وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يرفضون فتح المعابر وتسهيل حركة المواطنين"، مؤكدا أن ذلك "يؤكد من جديد للعالم أجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".
وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، واتخاذ موقف رادع وحازم لإجبارها على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات".
وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، خلال كل شهرين.
كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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