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وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأردني في عمان
وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأردني في عمان
يجري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الأردنية عمان. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:04+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين سيعقدان لقاء ثنائيا موسعا وتصريحات صحفية في مقر الوزارة، بحسب موقع "عمون".يأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية غير محددة، يجريها وزير الخارجية المغربي للعاصمة عمان.
https://sputnikarabic.ae/20220808/الصفدي-الأردن-مستمر-في-التنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-وواشنطن-لتحقيق-السلام-1066154178.html
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أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم
أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم

وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأردني في عمان

07:04 GMT 05.09.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
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يجري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الأردنية عمان.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين سيعقدان لقاء ثنائيا موسعا وتصريحات صحفية في مقر الوزارة، بحسب موقع "عمون".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
الصفدي: الأردن مستمر في التنسيق مع السلطة الفلسطينية وواشنطن لتحقيق السلام
8 أغسطس, 10:54 GMT
يأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية غير محددة، يجريها وزير الخارجية المغربي للعاصمة عمان.
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