https://sputnikarabic.ae/20220905/وزير-الخارجية-المغربي-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الأردني-في-عمان-1067292423.html
وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأردني في عمان
وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأردني في عمان
يجري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الأردنية عمان. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:04+0000
2022-09-05T07:04+0000
2022-09-05T07:04+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين سيعقدان لقاء ثنائيا موسعا وتصريحات صحفية في مقر الوزارة، بحسب موقع "عمون".يأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية غير محددة، يجريها وزير الخارجية المغربي للعاصمة عمان.
https://sputnikarabic.ae/20220808/الصفدي-الأردن-مستمر-في-التنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-وواشنطن-لتحقيق-السلام-1066154178.html
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أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم
أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم
وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأردني في عمان
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يجري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الأردنية عمان.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين سيعقدان لقاء ثنائيا موسعا وتصريحات صحفية في مقر الوزارة، بحسب موقع "عمون"
.
يأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية غير محددة، يجريها وزير الخارجية المغربي للعاصمة عمان.