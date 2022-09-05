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https://sputnikarabic.ae/20220905/وسائل-إعلام-اليونان-تحاول-اعتراض-طائرة-تركية-كانت-تقوم-بمهمة-لحلف-شمال-الأطلسي-1067289305.html
وسائل إعلام: اليونان تحاول اعتراض طائرة تركية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي
وسائل إعلام: اليونان تحاول اعتراض طائرة تركية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي
أفادت وكالة أنباء الأناضول نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن اليونان كانت تحاول اعتراض طائرة دورية بحرية تركية كانت تقوم بمهمة في إطار عملية لحلف شمال... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T04:32+0000
2022-09-05T04:32+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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وقالت إن "اليونان زادت بشكل حاد من سلوكها العدواني في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وارتفع عدد انتهاكات أثينا للمجال الجوي والمياه الإقليمية التركية من 1123 العام الماضي إلى 1616 في ثمانية أشهر من هذا العام. منذ 15 أغسطس/أب، تم تسجيل 14 حادثة عندما طارد طيارون يونانيون طائرات تركية في دورية.وبحسب الوكالة، فإن آخر حادث من هذا القبيل وقع في الأول من سبتمبر/أيلول فوق جزيرة رودس.تدهورت العلاقات بين اليونان وتركيا بشكل خطير في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الإقليمية. لا يمكن للدولتين الاتفاق على مناطق بحرية.بدأت جولة جديدة من التوتر في 23 أغسطس/أب، عندما نشرت اليونان، وفقًا لوزارة الدفاع التركية، أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز إس-300 للاستيلاء على طائرات F-16 التركية ومرافقتها. أثينا تنفي ذلك.
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم

وسائل إعلام: اليونان تحاول اعتراض طائرة تركية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي

04:32 GMT 05.09.2022
© flickr.com / Defence Imagesمقاتلة تركية من طراز "اف-16"
مقاتلة تركية من طراز اف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© flickr.com / Defence Images
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أفادت وكالة أنباء الأناضول نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن اليونان كانت تحاول اعتراض طائرة دورية بحرية تركية كانت تقوم بمهمة في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.
وقالت إن "اليونان زادت بشكل حاد من سلوكها العدواني في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وارتفع عدد انتهاكات أثينا للمجال الجوي والمياه الإقليمية التركية من 1123 العام الماضي إلى 1616 في ثمانية أشهر من هذا العام. منذ 15 أغسطس/أب، تم تسجيل 14 حادثة عندما طارد طيارون يونانيون طائرات تركية في دورية.
وبحسب الوكالة، فإن آخر حادث من هذا القبيل وقع في الأول من سبتمبر/أيلول فوق جزيرة رودس.
وأضافت: "القوات الجوية اليونانية حاولت اعتراض طائرة دورية بحرية تركية كانت تقوم بمهمة ضمن مهمة الناتو الأمنية في البحر المتوسط (Sea Guardian) وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرة لم تكن مسلحة. وقالت الوزارة إن تصرفات الجانب اليوناني لقيت استجابة مناسبة.
تدهورت العلاقات بين اليونان وتركيا بشكل خطير في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الإقليمية. لا يمكن للدولتين الاتفاق على مناطق بحرية.
بدأت جولة جديدة من التوتر في 23 أغسطس/أب، عندما نشرت اليونان، وفقًا لوزارة الدفاع التركية، أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز إس-300 للاستيلاء على طائرات F-16 التركية ومرافقتها. أثينا تنفي ذلك.
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