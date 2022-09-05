https://sputnikarabic.ae/20220905/وكيل-الخارجية-السودانية-يلتقي-بالسفير-السعودي-في-الخرطوم-1067304331.html
وكيل الخارجية السودانية يلتقي بالسفير السعودي في الخرطوم
وكيل الخارجية السودانية يلتقي بالسفير السعودي في الخرطوم
التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير دفع الله الحاج علي، اليوم الاثنين، بالسفير علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:58+0000
2022-09-05T09:58+0000
2022-09-05T09:58+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
السعودية
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وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن الجانبين بحثا جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما أكد وكيل الخارجية السودانية ضرورة تفعيل آليات التعاون بين البلدين، متمثلة في لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة.من جانبه، أعرب السفير السعودي عن اهتمامه بترقية العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشيدا "بعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين".وفي وقت سابق، أفاد مصدران مطلعان بفشل اجتماع الفرقاء السودانيين برعاية "الآلية الرباعية"، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، بسبب حضور أطراف غير مدعوة إلى الاجتماع.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدرين أن الآلية الرباعية التي يمثلها سفراء الدول الأربع، طلبت قبل أيام عقد اجتماع يضم قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف "الحرية والتغيير" السوداني المعارض وأطراف عملية "سلام جوبا" (الحركات المسلحة) المتحالفة مع الجيش، لمناقشة تعثر الحوار بشأن عملية الانتقال المدني الديمقراطي وتشكيل حكومة وهياكل الفترة الانتقالية.وكانت الدعوة للاجتماع مقتصرة على ممثلي الأطراف الثلاثة، لكن أحد قادة الحركات المسلحة أحضر معه قوى حليفة له لم تكن مدعوة للاجتماع، ما دفع ممثلي الجيش وتحالف "الحرية والتغيير" إلى مقاطعة الاجتماع.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية
وكيل الخارجية السودانية يلتقي بالسفير السعودي في الخرطوم
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التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير دفع الله الحاج علي، اليوم الاثنين، بالسفير علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم.
وقالت وكالة الأنباء السودانية
"سونا" إن الجانبين بحثا جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما أكد وكيل الخارجية السودانية ضرورة تفعيل آليات التعاون بين البلدين، متمثلة في لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة.
من جانبه، أعرب السفير السعودي عن اهتمامه بترقية العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشيدا "بعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وفي وقت سابق، أفاد مصدران مطلعان بفشل اجتماع الفرقاء السودانيين برعاية "الآلية الرباعية"، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، بسبب حضور أطراف غير مدعوة إلى الاجتماع.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدرين أن الآلية الرباعية التي يمثلها سفراء الدول الأربع، طلبت قبل أيام عقد اجتماع يضم قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف "الحرية والتغيير" السوداني المعارض وأطراف عملية "سلام جوبا" (الحركات المسلحة) المتحالفة مع الجيش، لمناقشة تعثر الحوار بشأن عملية الانتقال المدني الديمقراطي وتشكيل حكومة وهياكل الفترة الانتقالية.
وكانت الدعوة للاجتماع مقتصرة على ممثلي الأطراف الثلاثة، لكن أحد قادة الحركات المسلحة أحضر معه قوى حليفة له لم تكن مدعوة للاجتماع، ما دفع ممثلي الجيش وتحالف "الحرية والتغيير" إلى مقاطعة الاجتماع.