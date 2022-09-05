https://sputnikarabic.ae/20220905/-لتفادي-الانقسامات-دمشق-تقرر-عدم-المشاركة-في-القمة-العربية-1067313096.html
لتفادي الانقسامات... دمشق تقرر عدم المشاركة في القمة العربية
لتفادي الانقسامات... دمشق تقرر عدم المشاركة في القمة العربية
تناقش الحلقة إعلان الجزائر أن سوريا تفضّل عدم طرح موضوع عودتها إلى جامعة الدول العربية خلال القمة المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:44+0000
2022-09-05T12:44+0000
2022-09-05T12:44+0000
راديو
بانوراما
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لتفادي الانقسامات.. دمشق تقرر عدم المشاركة في القمة العربية
لتفادي الانقسامات.. دمشق تقرر عدم المشاركة في القمة العربية
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جاء الموقف السوري خلال محادثة هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره السوري، فيصل المقداد، الذي أكد أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال القمة المقررة في الجزائر، "حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين، الإقليمي والدولي".النائب في مجلس الشعب السوري، أحمد مرعي، اعتبر أن سوريا تدرك الانقسام الحاصل داخل الجامعة تجاه موضوع عضويتها، وأنها لا تريد أن تتسبب إثارة هذا الملف في إحداث المزيد من الانقسام، مضيفًأ أن هذا الملف – في كل الأحوال- ليس محوريًا في الظروف الراهنة.من جانبه قال العضو في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وليد بن قرون، إن قرار تجميد عضوية سوريا غير قانوني وغير شرعي من الأساس، معتبرًا أن عضويتها في الجامعة لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة إلى دور ومكانة سوريا في المنظومتين الإقليمية والعربية....التفاصيل في الملف الصوتي
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
لتفادي الانقسامات... دمشق تقرر عدم المشاركة في القمة العربية
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تناقش الحلقة إعلان الجزائر أن سوريا تفضّل عدم طرح موضوع عودتها إلى جامعة الدول العربية خلال القمة المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جاء الموقف السوري خلال محادثة هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره السوري، فيصل المقداد، الذي أكد أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال القمة المقررة في الجزائر، "حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين، الإقليمي والدولي".
النائب في مجلس الشعب السوري، أحمد مرعي، اعتبر أن سوريا تدرك الانقسام الحاصل داخل الجامعة تجاه موضوع عضويتها، وأنها لا تريد أن تتسبب إثارة هذا الملف في إحداث المزيد من الانقسام، مضيفًأ أن هذا الملف – في كل الأحوال- ليس محوريًا في الظروف الراهنة.
من جانبه قال العضو في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وليد بن قرون، إن قرار تجميد عضوية سوريا غير قانوني وغير شرعي من الأساس، معتبرًا أن عضويتها في الجامعة لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة إلى دور ومكانة سوريا في المنظومتين الإقليمية والعربية.
...التفاصيل في الملف الصوتي