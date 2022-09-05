عربي
ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية
https://sputnikarabic.ae/20220905/-وزيرة-فرنسية-تعترف-بعدم-موافقة-الجميع-في-الغرب-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-1067308274.html
وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات ضد روسيا
وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات ضد روسيا
اعترفت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بأنه ليس كل الدول الغربية تدعم سياسة العقوبات ضد روسيا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:25+0000
2022-09-05T11:25+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067308621_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_aa8bc9ce2006ba96b6fb8813cc1a87b9.jpg
وقالت كولونا على الهواء لمحطة إذاعة RTL الفرنسية، اليوم الاثنين:وبحسب الوزيرة: "من المهم ألا تكون تلك الدول التي لم تتبنَّ عقوبات كمنصة للتحايل عليها".وأشارت كولونا إلى أن الغرض من القيود المعتمدة هو "صعوبة تمويل العمليات العسكرية ووضع حد لها".وأضافت، قائلة: "تبنت أوروبا بالفعل ست حزم عقوبات ضد روسيا ويتم الآن تنفيذ الحزمة السابعة، على الرغم من عدم تسميتها بذلك رسميًا. هناك احتمالات أخرى للعقوبات، لا سيما العقوبات الفردية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067308621_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_b35c9f279f5cf9b9f81e6681c2d77fb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, كاريكاتير
وسائط متعددة, كاريكاتير

وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات ضد روسيا

11:25 GMT 05.09.2022
© Sputnik وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات على روسيا
 وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات على روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
اعترفت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بأنه ليس كل الدول الغربية تدعم سياسة العقوبات ضد روسيا.
وقالت كولونا على الهواء لمحطة إذاعة RTL الفرنسية، اليوم الاثنين:

"يجب أن نقاوم التحايل على العقوبات. لقد فرضت أوروبا والولايات المتحدة وعدد من الشركاء الآخرين عقوبات، لكن هناك دول حليفة لم تتبن سياسة العقوبات". هذا، على وجه الخصوص، تركيا، إلى حيث أنا أتوجه اليوم".

وبحسب الوزيرة: "من المهم ألا تكون تلك الدول التي لم تتبنَّ عقوبات كمنصة للتحايل عليها".
وأشارت كولونا إلى أن الغرض من القيود المعتمدة هو "صعوبة تمويل العمليات العسكرية ووضع حد لها".
وأضافت، قائلة: "تبنت أوروبا بالفعل ست حزم عقوبات ضد روسيا ويتم الآن تنفيذ الحزمة السابعة، على الرغم من عدم تسميتها بذلك رسميًا. هناك احتمالات أخرى للعقوبات، لا سيما العقوبات الفردية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала