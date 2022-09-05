https://sputnikarabic.ae/20220905/-وزيرة-فرنسية-تعترف-بعدم-موافقة-الجميع-في-الغرب-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-1067308274.html
وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات ضد روسيا
وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات ضد روسيا
اعترفت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بأنه ليس كل الدول الغربية تدعم سياسة العقوبات ضد روسيا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:25+0000
2022-09-05T11:25+0000
2022-09-05T11:25+0000
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وقالت كولونا على الهواء لمحطة إذاعة RTL الفرنسية، اليوم الاثنين:وبحسب الوزيرة: "من المهم ألا تكون تلك الدول التي لم تتبنَّ عقوبات كمنصة للتحايل عليها".وأشارت كولونا إلى أن الغرض من القيود المعتمدة هو "صعوبة تمويل العمليات العسكرية ووضع حد لها".وأضافت، قائلة: "تبنت أوروبا بالفعل ست حزم عقوبات ضد روسيا ويتم الآن تنفيذ الحزمة السابعة، على الرغم من عدم تسميتها بذلك رسميًا. هناك احتمالات أخرى للعقوبات، لا سيما العقوبات الفردية".
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وزيرة فرنسية تعترف بعدم موافقة الجميع في الغرب على فرض عقوبات ضد روسيا
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اعترفت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بأنه ليس كل الدول الغربية تدعم سياسة العقوبات ضد روسيا.
وقالت كولونا على الهواء لمحطة إذاعة RTL الفرنسية، اليوم الاثنين:
"يجب أن نقاوم التحايل على العقوبات. لقد فرضت أوروبا والولايات المتحدة وعدد من الشركاء الآخرين عقوبات، لكن هناك دول حليفة لم تتبن سياسة العقوبات". هذا، على وجه الخصوص، تركيا، إلى حيث أنا أتوجه اليوم".
وبحسب الوزيرة: "من المهم ألا تكون تلك الدول التي لم تتبنَّ عقوبات كمنصة للتحايل عليها".
وأشارت كولونا إلى أن الغرض من القيود المعتمدة هو "صعوبة تمويل العمليات العسكرية ووضع حد لها".
وأضافت، قائلة: "تبنت أوروبا بالفعل ست حزم عقوبات ضد روسيا ويتم الآن تنفيذ الحزمة السابعة، على الرغم من عدم تسميتها بذلك رسميًا. هناك احتمالات أخرى للعقوبات، لا سيما العقوبات الفردية".