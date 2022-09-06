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https://sputnikarabic.ae/20220906/أبو-الغيط-التراجع-في-أوضاع-الأمن-الغذائي-أخطر-ما-تتعرض-له-منطقتنا-العربية-من-آثار-وتبعات-1067369027.html
أبو الغيط: التراجع في أوضاع الأمن الغذائي أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات
أبو الغيط: التراجع في أوضاع الأمن الغذائي أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التراجع في أوضاع الأمن الغذائي يعد "أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات". 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:37+0000
2022-09-06T13:37+0000
أحمد أبو الغيط
جامعة الدول العربية
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وحسب كلمة له خلال الجلسة العادية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، قال أبو الغيط: "إن دولنا العربية تُعاني، ولا شك، جراء تلك الأزمة... وربما كان التراجع في أوضاع الأمن الغذائي هو أخطر ما تتعرض له المنطقة من آثار وتبعات".وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "للأمن الغذائي، كما هو معروف، علاقة واضحة بمعدلات الفقر التي تصاعدت على صعيد عالمي وفي المنطقة العربية للأسف.. كما أن تأمين مصادر الغذاء يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل".ولفت إلى أن "هذا الموضوع تم طرحه على أجندة العمل العربي مؤخراً بمبادرة من دولة الكويت في يناير(كانون الثاني) الماضي.. وحظي بتأييد كافة الدول"، مشيرا إلى أنه قام بتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بوصفها الذراع الفني المتخصص والمعني بملف الأمن الغذائي، "بإعداد دراسة تكاملية شاملة حول الموضوع.. لا تبدأ من الصفر.. وإنما تبني على الآليات القائمة والدراسات والبرامج التي سبق تداولها، والعمل عليها، في إطار العمل العربي".وقال: "يقيني أن هذا الملف الهام سوف يحتل موقعاً متقدماً على أجندة العمل العربي المشترك في السنوات القادمة.. فهو لا يتعلق فقط بالأزمة الحالية.. وإنما ينصب أساساً على معالجة الفجوة الغذائية العربية برؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار جوانب الأمن القومي، والأمن المائي، والفرص الاقتصادية والتغير المناخي.. وغيرها من الموضوعات المتصلة بإنتاج الغذاء على نحو مباشر أو غير مباشر".
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أحمد أبو الغيط, جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط, جامعة الدول العربية

أبو الغيط: التراجع في أوضاع الأمن الغذائي أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات

13:37 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التراجع في أوضاع الأمن الغذائي يعد "أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات".
وحسب كلمة له خلال الجلسة العادية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، قال أبو الغيط: "إن دولنا العربية تُعاني، ولا شك، جراء تلك الأزمة... وربما كان التراجع في أوضاع الأمن الغذائي هو أخطر ما تتعرض له المنطقة من آثار وتبعات".
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
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وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "للأمن الغذائي، كما هو معروف، علاقة واضحة بمعدلات الفقر التي تصاعدت على صعيد عالمي وفي المنطقة العربية للأسف.. كما أن تأمين مصادر الغذاء يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل".
ولفت إلى أن "هذا الموضوع تم طرحه على أجندة العمل العربي مؤخراً بمبادرة من دولة الكويت في يناير(كانون الثاني) الماضي.. وحظي بتأييد كافة الدول"، مشيرا إلى أنه قام بتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بوصفها الذراع الفني المتخصص والمعني بملف الأمن الغذائي، "بإعداد دراسة تكاملية شاملة حول الموضوع.. لا تبدأ من الصفر.. وإنما تبني على الآليات القائمة والدراسات والبرامج التي سبق تداولها، والعمل عليها، في إطار العمل العربي".

وطالب الأمين العام للجامعة العربية الوزراء بالنظر في القرار المعروض عليهم اليوم في هذا الشأن، مؤكدا أنه "يسعى إلى بلورة استراتيجية للأمن الغذائي العربي".

وقال: "يقيني أن هذا الملف الهام سوف يحتل موقعاً متقدماً على أجندة العمل العربي المشترك في السنوات القادمة.. فهو لا يتعلق فقط بالأزمة الحالية.. وإنما ينصب أساساً على معالجة الفجوة الغذائية العربية برؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار جوانب الأمن القومي، والأمن المائي، والفرص الاقتصادية والتغير المناخي.. وغيرها من الموضوعات المتصلة بإنتاج الغذاء على نحو مباشر أو غير مباشر".
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