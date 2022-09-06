https://sputnikarabic.ae/20220906/أبو-الغيط-التراجع-في-أوضاع-الأمن-الغذائي-أخطر-ما-تتعرض-له-منطقتنا-العربية-من-آثار-وتبعات-1067369027.html

أبو الغيط: التراجع في أوضاع الأمن الغذائي أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات

أبو الغيط: التراجع في أوضاع الأمن الغذائي أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التراجع في أوضاع الأمن الغذائي يعد "أخطر ما تتعرض له منطقتنا العربية من آثار وتبعات". 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T13:37+0000

2022-09-06T13:37+0000

2022-09-06T13:37+0000

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

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وحسب كلمة له خلال الجلسة العادية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، قال أبو الغيط: "إن دولنا العربية تُعاني، ولا شك، جراء تلك الأزمة... وربما كان التراجع في أوضاع الأمن الغذائي هو أخطر ما تتعرض له المنطقة من آثار وتبعات".وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "للأمن الغذائي، كما هو معروف، علاقة واضحة بمعدلات الفقر التي تصاعدت على صعيد عالمي وفي المنطقة العربية للأسف.. كما أن تأمين مصادر الغذاء يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل".ولفت إلى أن "هذا الموضوع تم طرحه على أجندة العمل العربي مؤخراً بمبادرة من دولة الكويت في يناير(كانون الثاني) الماضي.. وحظي بتأييد كافة الدول"، مشيرا إلى أنه قام بتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بوصفها الذراع الفني المتخصص والمعني بملف الأمن الغذائي، "بإعداد دراسة تكاملية شاملة حول الموضوع.. لا تبدأ من الصفر.. وإنما تبني على الآليات القائمة والدراسات والبرامج التي سبق تداولها، والعمل عليها، في إطار العمل العربي".وقال: "يقيني أن هذا الملف الهام سوف يحتل موقعاً متقدماً على أجندة العمل العربي المشترك في السنوات القادمة.. فهو لا يتعلق فقط بالأزمة الحالية.. وإنما ينصب أساساً على معالجة الفجوة الغذائية العربية برؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار جوانب الأمن القومي، والأمن المائي، والفرص الاقتصادية والتغير المناخي.. وغيرها من الموضوعات المتصلة بإنتاج الغذاء على نحو مباشر أو غير مباشر".

https://sputnikarabic.ae/20220721/أبو-الغيط-يصدر-توجيهات-بشأن-دعم-السودان-لمبادرة-الأمن-الغذائي-العربي-1065391706.html

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أحمد أبو الغيط, جامعة الدول العربية