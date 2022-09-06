https://sputnikarabic.ae/20220906/أبو-الغيط-العراق-استطاع-خلال-الأيام-الماضية-وأد-فتنة-كادت-أن-تلقي-بالبلاد-في-أتون-الصراع-والعنف--1067379998.html

أبو الغيط: العراق استطاع خلال الأيام الماضية وأد فتنة كادت أن تلقي بالبلاد في أتون الصراع والعنف

أبو الغيط: العراق استطاع خلال الأيام الماضية وأد فتنة كادت أن تلقي بالبلاد في أتون الصراع والعنف

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العراق وُئدت فيه خلال الأيام الماضية فتنة كادت أن تلقيه في أتّون من الصراع والعنف. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T16:42+0000

2022-09-06T16:42+0000

2022-09-06T16:42+0000

أحمد أبو الغيط

أخبار العراق اليوم

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ووفقا لكلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، قال أبو الغيط: "العراق وُئدت فيه خلال الأيام الماضية فتنةٌ كادت أن تلقي بالبلاد في أتون المزيد من الصراع والعنف.. ونحمد الله أن لغة العقل تغلبت قبل فوات الأوان".لكنه استدرك مؤكدا أن هناك رصدا لـ "مخاطر استمرار الأزمة السياسية في البلاد"، مطالبا "كافة القوى السياسية والمكونات في العراق باللجوء للحوار السياسي سبيلاً وحيداً لمعالجة الخلافات، والابتعاد عن العنف أو التهديد به".يشار إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، يأتي فى ظل الاستعدادات لبدء أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

https://sputnikarabic.ae/20200129/أبو-الغيط-وقف-التدخلات-الخارجية-في-العراق-يساعد-على-حل-أزمته-1044236351.html

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أحمد أبو الغيط, أخبار العراق اليوم