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أبو الغيط: العراق استطاع خلال الأيام الماضية وأد فتنة كادت أن تلقي بالبلاد في أتون الصراع والعنف
أبو الغيط: العراق استطاع خلال الأيام الماضية وأد فتنة كادت أن تلقي بالبلاد في أتون الصراع والعنف
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العراق وُئدت فيه خلال الأيام الماضية فتنة كادت أن تلقيه في أتّون من الصراع والعنف. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T16:42+0000
2022-09-06T16:42+0000
أحمد أبو الغيط
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لكلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، قال أبو الغيط: "العراق وُئدت فيه خلال الأيام الماضية فتنةٌ كادت أن تلقي بالبلاد في أتون المزيد من الصراع والعنف.. ونحمد الله أن لغة العقل تغلبت قبل فوات الأوان".لكنه استدرك مؤكدا أن هناك رصدا لـ "مخاطر استمرار الأزمة السياسية في البلاد"، مطالبا "كافة القوى السياسية والمكونات في العراق باللجوء للحوار السياسي سبيلاً وحيداً لمعالجة الخلافات، والابتعاد عن العنف أو التهديد به".يشار إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، يأتي فى ظل الاستعدادات لبدء أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20200129/أبو-الغيط-وقف-التدخلات-الخارجية-في-العراق-يساعد-على-حل-أزمته-1044236351.html
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أحمد أبو الغيط, أخبار العراق اليوم
أحمد أبو الغيط, أخبار العراق اليوم

أبو الغيط: العراق استطاع خلال الأيام الماضية وأد فتنة كادت أن تلقي بالبلاد في أتون الصراع والعنف

16:42 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العراق وُئدت فيه خلال الأيام الماضية فتنة كادت أن تلقيه في أتّون من الصراع والعنف.
ووفقا لكلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، قال أبو الغيط: "العراق وُئدت فيه خلال الأيام الماضية فتنةٌ كادت أن تلقي بالبلاد في أتون المزيد من الصراع والعنف.. ونحمد الله أن لغة العقل تغلبت قبل فوات الأوان".
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أبو الغيط: وقف التدخلات الخارجية في العراق يساعد على حل أزمته
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لكنه استدرك مؤكدا أن هناك رصدا لـ "مخاطر استمرار الأزمة السياسية في البلاد"، مطالبا "كافة القوى السياسية والمكونات في العراق باللجوء للحوار السياسي سبيلاً وحيداً لمعالجة الخلافات، والابتعاد عن العنف أو التهديد به".

كما ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأطراف السياسية في العراق بضرورة "الإبقاء على مشاكل العراق في داخل العراق"، لافتا إلى أن "الشعب العراقي عانى كثيراً، وهو يتطلع بكل أطيافه إلى الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي، ويسعى لأن ينأى ببلده عن الاستقطاب الإقليمي".

يشار إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، يأتي فى ظل الاستعدادات لبدء أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
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