https://sputnikarabic.ae/20220906/أحمد-أبوهولي-لـسبوتنيك-100-مليون-دولار-عجز-وكالة-الأونروا-ونعول-على-الدعم-العربي-1067369735.html
أحمد أبوهولي لـ"سبوتنيك": 100 مليون دولار عجز وكالة "الأونروا" ونعول على الدعم العربي
أحمد أبوهولي لـ"سبوتنيك": 100 مليون دولار عجز وكالة "الأونروا" ونعول على الدعم العربي
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أحمد أبوهولي، إن لقاء فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:45+0000
2022-09-06T13:45+0000
2022-09-06T13:52+0000
دعم الأونروا
الأونروا
بحث أزمة الأونروا
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن اللقاء جاء في إطار التحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، ومنطلقًا من قاعدة أن هناك عجزًا ماليًا تمر به وكالة الغوث بقيمة 100 مليون دولار، لا سيما وأن الدعم العربي على مدار 3 سنوات لم يكن بالمستوى المطلوب.وأكد أبوهولي، أن هذا الحراك على مستوى الجامعة يأتي لوضع الأزمة المالية لوكالة الغوث على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، وأن يتم التذكير والتأكيد والالتزام من الدول العربية بدفع ما تبقى عليهم من الدعم المقرر لهم، بقيمة 7.8% من إجمالي موازنة وكالة الأونروا، وكذلك لتذكير وتشجيع وحث الدول العربية المقتدرة بدفع هذا العجز المالي.وأشار إلى أن اللقاء الذي حضره أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بحث مسألة تجديد ولاية وكالة الأونروا لمدة 3 سنوات، تبدأ من يونيو/ حزيران 2023 وحتى عام 2026، كما ناقش التحضيرات لاجتماع القمة العربية في شهر نوفمبر المقبل بدولة الجزائر، كما بحث التحضيرات المطلوبة لمؤتمر تعهدات المانحين المقرر انطلاقه في الـ23 من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة للدورة 77، حيث ناقش الدور العربي في إطار دعم الوكالة بالمؤتمر.وقال: "في خضم الأزمة المالية التي تعرضت لها الوكالة في عام 2018، عندما سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تمويل بلاده للوكالة والبالغ 360 مليون دولار، قامت السعودية والإمارات والكويت وقطر بتقديم 200 مليون دولار، ما دفع الوكالة لاستئناف تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين".وكشف أنه في العام الجاري 2022 ، توقف الدعم العربي كليًا، وهو ما زاد من حدة الأزمة المالية، مطالبًا الدول العربية بدفع المبالغ المستحقة والتي تشمل 7.8% من إجمال موازنة الوكالة، والتي لن تفضي إلى حل الوضع بشكل كلي، لكنها قد تقلل من حدتها، حتى يكون هناك حل سياسي عادل وشامل لدولة فلسطينية وعاصمتها القدس وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار رقم 194.وبحث المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبل دعم الوكالة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها للقيام بدورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع فى ظل الاستعدادات لبدء أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20220905/المفوض-العام-لـأونروا-يبحث-في-مصر-دعم-الوكالة-لمواجهة-الصعوبات-المالية-1067314436.html
https://sputnikarabic.ae/20220830/مجدلاني-الأزمة-المالية-لوكالة-الأونروا-سياسية-والتعويل-على-مؤتمر-المانحين-1067059109.html
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دعم الأونروا, الأونروا, بحث أزمة الأونروا
دعم الأونروا, الأونروا, بحث أزمة الأونروا
أحمد أبوهولي لـ"سبوتنيك": 100 مليون دولار عجز وكالة "الأونروا" ونعول على الدعم العربي
13:45 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أحمد أبوهولي، إن لقاء فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري، جاء لبحث دعم وكالة الأونروا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن اللقاء جاء في إطار التحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، ومنطلقًا من قاعدة أن هناك عجزًا ماليًا
تمر به وكالة الغوث بقيمة 100 مليون دولار، لا سيما وأن الدعم العربي على مدار 3 سنوات لم يكن بالمستوى المطلوب.
وأكد أبوهولي، أن هذا الحراك على مستوى الجامعة يأتي لوضع الأزمة المالية لوكالة
الغوث على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، وأن يتم التذكير والتأكيد والالتزام من الدول العربية بدفع ما تبقى عليهم من الدعم المقرر لهم، بقيمة 7.8% من إجمالي موازنة وكالة الأونروا، وكذلك لتذكير وتشجيع وحث الدول العربية المقتدرة بدفع هذا العجز المالي.
وأشار إلى أن اللقاء الذي حضره أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بحث مسألة تجديد ولاية وكالة الأونروا لمدة 3 سنوات، تبدأ من يونيو/ حزيران 2023 وحتى عام 2026، كما ناقش التحضيرات لاجتماع القمة العربية في شهر نوفمبر المقبل بدولة الجزائر، كما بحث التحضيرات المطلوبة لمؤتمر تعهدات المانحين المقرر انطلاقه في الـ23 من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة للدورة 77، حيث ناقش الدور العربي في إطار دعم الوكالة بالمؤتمر.
وبين أبوهولي أن الوكالة تعاني أزمة مالية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها لمجتمع اللاجئين في 5 أقاليم، مؤكدًا أن هناك آمالا كبيرة معقودة على الدول العربية لدفع الالتزامات المالية الخاصة بالوكالة والتي تم إقرارها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في عام 1987م، وأن تكون قيد التنفيذ وليس قيد التشخيص.
وقال: "في خضم الأزمة المالية التي تعرضت لها الوكالة في عام 2018، عندما سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تمويل بلاده للوكالة والبالغ 360 مليون دولار، قامت السعودية والإمارات والكويت وقطر
بتقديم 200 مليون دولار، ما دفع الوكالة لاستئناف تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين".
وكشف أنه في العام الجاري 2022 ، توقف الدعم العربي
كليًا، وهو ما زاد من حدة الأزمة المالية، مطالبًا الدول العربية بدفع المبالغ المستحقة والتي تشمل 7.8% من إجمال موازنة الوكالة، والتي لن تفضي إلى حل الوضع بشكل كلي، لكنها قد تقلل من حدتها، حتى يكون هناك حل سياسي عادل وشامل لدولة فلسطينية وعاصمتها القدس وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار رقم 194.
وبحث المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبل دعم الوكالة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها للقيام بدورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
كما التقى لازاريني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أكد استمرار دعم مصر للوكالة وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين، مبرزاً الجهود المصرية المتواصلة لشحذ الدعم السياسي والمادي الدولي لها.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع فى ظل الاستعدادات
لبدء أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.