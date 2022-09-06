https://sputnikarabic.ae/20220906/أحمد-أبوهولي-لـسبوتنيك-100-مليون-دولار-عجز-وكالة-الأونروا-ونعول-على-الدعم-العربي-1067369735.html

أحمد أبوهولي لـ"سبوتنيك": 100 مليون دولار عجز وكالة "الأونروا" ونعول على الدعم العربي

أحمد أبوهولي لـ"سبوتنيك": 100 مليون دولار عجز وكالة "الأونروا" ونعول على الدعم العربي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أحمد أبوهولي، إن لقاء فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T13:45+0000

2022-09-06T13:45+0000

2022-09-06T13:52+0000

دعم الأونروا

الأونروا

بحث أزمة الأونروا

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن اللقاء جاء في إطار التحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، ومنطلقًا من قاعدة أن هناك عجزًا ماليًا تمر به وكالة الغوث بقيمة 100 مليون دولار، لا سيما وأن الدعم العربي على مدار 3 سنوات لم يكن بالمستوى المطلوب.وأكد أبوهولي، أن هذا الحراك على مستوى الجامعة يأتي لوضع الأزمة المالية لوكالة الغوث على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، وأن يتم التذكير والتأكيد والالتزام من الدول العربية بدفع ما تبقى عليهم من الدعم المقرر لهم، بقيمة 7.8% من إجمالي موازنة وكالة الأونروا، وكذلك لتذكير وتشجيع وحث الدول العربية المقتدرة بدفع هذا العجز المالي.وأشار إلى أن اللقاء الذي حضره أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بحث مسألة تجديد ولاية وكالة الأونروا لمدة 3 سنوات، تبدأ من يونيو/ حزيران 2023 وحتى عام 2026، كما ناقش التحضيرات لاجتماع القمة العربية في شهر نوفمبر المقبل بدولة الجزائر، كما بحث التحضيرات المطلوبة لمؤتمر تعهدات المانحين المقرر انطلاقه في الـ23 من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة للدورة 77، حيث ناقش الدور العربي في إطار دعم الوكالة بالمؤتمر.وقال: "في خضم الأزمة المالية التي تعرضت لها الوكالة في عام 2018، عندما سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تمويل بلاده للوكالة والبالغ 360 مليون دولار، قامت السعودية والإمارات والكويت وقطر بتقديم 200 مليون دولار، ما دفع الوكالة لاستئناف تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين".وكشف أنه في العام الجاري 2022 ، توقف الدعم العربي كليًا، وهو ما زاد من حدة الأزمة المالية، مطالبًا الدول العربية بدفع المبالغ المستحقة والتي تشمل 7.8% من إجمال موازنة الوكالة، والتي لن تفضي إلى حل الوضع بشكل كلي، لكنها قد تقلل من حدتها، حتى يكون هناك حل سياسي عادل وشامل لدولة فلسطينية وعاصمتها القدس وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار رقم 194.وبحث المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبل دعم الوكالة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها للقيام بدورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع فى ظل الاستعدادات لبدء أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

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https://sputnikarabic.ae/20220830/مجدلاني-الأزمة-المالية-لوكالة-الأونروا-سياسية-والتعويل-على-مؤتمر-المانحين-1067059109.html

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دعم الأونروا, الأونروا, بحث أزمة الأونروا