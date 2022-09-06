https://sputnikarabic.ae/20220906/أردوغان-يتوقع-تجاوز-حجم-التجارة-مع-البوسنة-والهرسك-مليار-دولار-1067388726.html
أردوغان يتوقع تجاوز حجم التجارة مع البوسنة والهرسك مليار دولار
أردوغان يتوقع تجاوز حجم التجارة مع البوسنة والهرسك مليار دولار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا والبوسنة والهرسك مليار دولار، بنهاية العام الجاري. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T20:27+0000
2022-09-06T20:27+0000
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أخبار تركيا اليوم
البوسنة والهرسك
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال البوسني التركي، في سراييفو، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح الرئيس التركي أن حجم التجارة بين بلاده والبوسنة والهرسك تزايد 15% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي ليبلغ 627 مليون دولار.وتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري مليار دولار بنهاية العام، خاصة أنه جرى تسجيل رقم قريب من ذلك العام الماضي.وأشار إلى أن إجمالي حجم استثمارات الشركات التركية التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتنمية بالبوسنة والهرسك ناهز 300 مليون دولار.وشدد الرئيس التركي على أهمية تجنب الخطابات المثيرة للانقسام في وقت تتجه البوسنة والهرسك نحو إجراء انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وعبر عن دعم أنقرة الواضح والمعلن لسيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي.وبدأ الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، جولة تستمر 3 أيام بمنطقة البلقان استهلها بالبوسنة والهرسك وتشمل أيضا صربيا وكرواتيا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/أردوغان-يحذر-اليونان-فجأة-يمكننا-أن-نأتي-بين-ليلة-وضحاها-1067359930.html
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أخبار تركيا اليوم, البوسنة والهرسك
أخبار تركيا اليوم, البوسنة والهرسك
أردوغان يتوقع تجاوز حجم التجارة مع البوسنة والهرسك مليار دولار
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا والبوسنة والهرسك مليار دولار، بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال البوسني التركي، في سراييفو، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضح الرئيس التركي أن حجم التجارة بين بلاده والبوسنة والهرسك تزايد 15% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي ليبلغ 627 مليون دولار.
وتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري مليار دولار بنهاية العام، خاصة أنه جرى تسجيل رقم قريب من ذلك العام الماضي.
وأشار إلى أن إجمالي حجم استثمارات الشركات التركية التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتنمية بالبوسنة والهرسك ناهز 300 مليون دولار.
وشدد الرئيس التركي
على أهمية تجنب الخطابات المثيرة للانقسام في وقت تتجه البوسنة والهرسك نحو إجراء انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وعبر عن دعم أنقرة الواضح والمعلن لسيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي.
وبدأ الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، جولة تستمر 3 أيام بمنطقة البلقان استهلها بالبوسنة والهرسك وتشمل أيضا صربيا وكرواتيا.