https://sputnikarabic.ae/20220906/أمين-عام-الجامعة-العربية-لا-ينبغي-أن-تطغى-القضايا-العالمية-على-الأزمات-المشتعلة-في-عالمنا-العربي-1067371469.html

أمين عام الجامعة العربية: لا ينبغي أن تطغى القضايا العالمية على الأزمات المشتعلة في عالمنا العربي

أمين عام الجامعة العربية: لا ينبغي أن تطغى القضايا العالمية على الأزمات المشتعلة في عالمنا العربي

طالب الأمين العام للجامعة العربية بضرورة أن تظل القضايا العربية في بؤرة الاهتمام، وألا تطغى الأزمات العالمية على نظيرتها المشتعلة في العالم العربي. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T14:18+0000

2022-09-06T14:18+0000

2022-09-06T14:18+0000

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

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ووفقا لكلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، قال أبو الغيط: ومثل الأمين العام للجامعة العربية لهذه الأزمات قائلا: "ففي سوريا ما زال الوضع يُعاني جموداً متزايداً على خلفية تصاعد الاستقطاب الدولي، مع هشاشة الوضع الأمني وتردٍ خطير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء البلاد".يشار إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، يأتي في ظل الاستعدادات لبدء أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

https://sputnikarabic.ae/20220622/هل-تتوقع-مشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-المقبلة-بالجزائر-بعد-تصريحات-أبو-الغيط-1064037682.html

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أحمد أبو الغيط, جامعة الدول العربية