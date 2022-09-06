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https://sputnikarabic.ae/20220906/إذاعة-الأرجنتين-تطلق-برنامجا-عن-الثقافة-الروسية-1067390216.html
إذاعة الأرجنتين تطلق برنامجا عن الثقافة الروسية
إذاعة الأرجنتين تطلق برنامجا عن الثقافة الروسية
انطلق برنامج حول الثقافة والعلوم الروسية بعنوان "روسيا بالإسبانية" عبر الإذاعة الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T21:22+0000
2022-09-06T21:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بوينس آيرس- سبوتنيك. يُذاع البرنامج على راديو "ريبيلدي إيه إم 740" بقيادة سيلفانا يارموليوك، رئيسة مجلس تنسيق منظمات المواطنين الروس، والصحفي الأرجنتيني نيستور بيكون.بدأ البث الأول للبرنامج اليوم وقالت يارموليوك لوكالة "سبوتنيك": "في سبتمبر، يطلق البرنامج مرات عدة في الأسبوع، واعتبارا من أكتوبر، كما هو متوقع، (يذاع) كل يوم".وأشارت يارموليوك إلى أن العلماء والفنانين الروس، بالإضافة إلى خريجي الجامعات ومواطني الأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية الأخرى سيشاركون في البرنامج، مضيفة أنه سيكون هناك أيضا فقرة من خمس دقائق للغة الروسية.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

إذاعة الأرجنتين تطلق برنامجا عن الثقافة الروسية

21:22 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمواطنون خلال حفل موسيقي "روسيا توحد الشعوب!" في ملعب "لوجنيكي"، بمناسبة عيد "الوحدة الوطنية" في موسكو، روسيا 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مواطنون خلال حفل موسيقي روسيا توحد الشعوب! في ملعب لوجنيكي، بمناسبة عيد الوحدة الوطنية في موسكو، روسيا 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
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انطلق برنامج حول الثقافة والعلوم الروسية بعنوان "روسيا بالإسبانية" عبر الإذاعة الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء.
بوينس آيرس- سبوتنيك. يُذاع البرنامج على راديو "ريبيلدي إيه إم 740" بقيادة سيلفانا يارموليوك، رئيسة مجلس تنسيق منظمات المواطنين الروس، والصحفي الأرجنتيني نيستور بيكون.
بدأ البث الأول للبرنامج اليوم وقالت يارموليوك لوكالة "سبوتنيك": "في سبتمبر، يطلق البرنامج مرات عدة في الأسبوع، واعتبارا من أكتوبر، كما هو متوقع، (يذاع) كل يوم".
وأشارت يارموليوك إلى أن العلماء والفنانين الروس، بالإضافة إلى خريجي الجامعات ومواطني الأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية الأخرى سيشاركون في البرنامج، مضيفة أنه سيكون هناك أيضا فقرة من خمس دقائق للغة الروسية.
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