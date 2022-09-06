https://sputnikarabic.ae/20220906/إسرائيل-تحبط-عملية-تهريب-مخدرات-عبر-الحدود-المصرية-1067369188.html

إسرائيل تحبط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

إسرائيل تحبط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

أحبط الجيش الإسرائيلي عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود المصرية، اليوم الثلاثاء. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T13:41+0000

2022-09-06T13:41+0000

2022-09-06T13:41+0000

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وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته أحبطت عملية تهريب نحو 25 كيلو غراما من المخدرات على الحدود المصرية، تقدر قيمتها بنصف مليون شيكل إسرائيلي (الشيكل = 0.29 دولار أمريكي).وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش صادرت كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 146 ألف دولار، على الحدود المصرية.وفي تقرير سابق للجيش الإسرائيلي، نشر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أكد خلاله أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية.وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2.150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي وحتى الآن.وأكد البيان العسكري أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبط ما يقارب 300 قطعة سلاح.وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، الموجودة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.

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