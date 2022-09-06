https://sputnikarabic.ae/20220906/إضراب-أطباء-الامتياز-يبدأ-في-السودان-1067344519.html
إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان
إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان
أعلن أطباء الامتياز في السودان إضرابهم عن العمل، وذلك بشكل شامل في عموم البلاد. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:04+0000
2022-09-06T07:04+0000
2022-09-06T07:04+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها على جدولها للتصعيد الثورة، أن الإضراب الشامل "يهدف لاسترداد حقوق الفئة المسلوبة بواسطة وزارة الصحة".وحسب ما أوردت صحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد سلم الأطباء مذكرة لوزارة الصحة تتضمن مطالبهم.ومن المفترض أن يكون، اليوم الثلاثاء، هو يوم الوقفات الاحتجاجية ومخاطبة المستشفيات، ثم يوم الخميس المقبل يتم تسليم مذكرات الإضراب.ويستمر الإضراب في المستشفيات طبقا لجدول أعلنه أطباء الامتياز ويستمر في التصعيد حتى تحقيق المطالب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان
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أعلن أطباء الامتياز في السودان إضرابهم عن العمل، وذلك بشكل شامل في عموم البلاد.
وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها على جدولها للتصعيد الثورة، أن الإضراب الشامل "يهدف لاسترداد حقوق الفئة المسلوبة بواسطة وزارة الصحة".
وحسب ما أوردت صحيفة
"الانتباهة" السودانية، فقد سلم الأطباء مذكرة لوزارة الصحة تتضمن مطالبهم.
ومن المفترض أن يكون، اليوم الثلاثاء، هو يوم الوقفات الاحتجاجية ومخاطبة المستشفيات، ثم يوم الخميس المقبل يتم تسليم مذكرات الإضراب.
ويستمر الإضراب في المستشفيات طبقا لجدول أعلنه أطباء الامتياز ويستمر في التصعيد حتى تحقيق المطالب.