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إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان
إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان
أعلن أطباء الامتياز في السودان إضرابهم عن العمل، وذلك بشكل شامل في عموم البلاد. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:04+0000
2022-09-06T07:04+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها على جدولها للتصعيد الثورة، أن الإضراب الشامل "يهدف لاسترداد حقوق الفئة المسلوبة بواسطة وزارة الصحة".وحسب ما أوردت صحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد سلم الأطباء مذكرة لوزارة الصحة تتضمن مطالبهم.ومن المفترض أن يكون، اليوم الثلاثاء، هو يوم الوقفات الاحتجاجية ومخاطبة المستشفيات، ثم يوم الخميس المقبل يتم تسليم مذكرات الإضراب.ويستمر الإضراب في المستشفيات طبقا لجدول أعلنه أطباء الامتياز ويستمر في التصعيد حتى تحقيق المطالب.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان

07:04 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / ALEX MCBRIDEفيروس "كورونا" في السودان
فيروس كورونا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / ALEX MCBRIDE
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أعلن أطباء الامتياز في السودان إضرابهم عن العمل، وذلك بشكل شامل في عموم البلاد.
وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها على جدولها للتصعيد الثورة، أن الإضراب الشامل "يهدف لاسترداد حقوق الفئة المسلوبة بواسطة وزارة الصحة".
وحسب ما أوردت صحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد سلم الأطباء مذكرة لوزارة الصحة تتضمن مطالبهم.
ومن المفترض أن يكون، اليوم الثلاثاء، هو يوم الوقفات الاحتجاجية ومخاطبة المستشفيات، ثم يوم الخميس المقبل يتم تسليم مذكرات الإضراب.
ويستمر الإضراب في المستشفيات طبقا لجدول أعلنه أطباء الامتياز ويستمر في التصعيد حتى تحقيق المطالب.
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