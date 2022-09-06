https://sputnikarabic.ae/20220906/اتفاق-بين-السلطات-التنفيذية-في-العراق-والأحزاب-على-انتخابات-مبكرة-إلغاء-جلسة-للبرلمان-الليبي-1067371114.html

اتفاق بين السلطات التنفيذية في العراق والأحزاب على انتخابات مبكرة... إلغاء جلسة للبرلمان الليبي

اتفاق بين السلطات التنفيذية في العراق والأحزاب على انتخابات مبكرة... إلغاء جلسة للبرلمان الليبي

اتفاق بين السلطات التنفيذية في العراق والأحزاب باستثناء تيار الصدر على العمل لانتخابات مبكرة، وتصعيد جديد في ليبيا مع إلغاء جلسة للبرلمان بعد منع 70 نائباً من... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T14:16+0000

2022-09-06T14:16+0000

2022-09-06T14:16+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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اتفاق بين السلطات التنفيذية في العراق والأحزاب على انتخابات مبكرة ، إلغاء جلسة للبرلمان الليبي بعد منع 70 نائباً من مغادرة طرابلس اتفاق بين السلطات التنفيذية في العراق والأحزاب على انتخابات مبكرة ، إلغاء جلسة للبرلمان الليبي بعد منع 70 نائباً من مغادرة طرابلس

اتفاق بين السلطات التنفيذية في العراق والأحزاب باستثناء تيار الصدر على العمل لانتخابات مبكرةاتفقت السلطات التنفيذية في العراق مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر.وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى في إطار جلسات "الحوار الوطني" التي يقاطعها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن "المجتمعين قرروا تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة".وجدّدوا، في الوقت نفسه، الدعوة إلى التيار الصدري "للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها"، وتعد الانتخابات المبكرة أحد المطالب الرئيسية للصدر.وأضاف الكاظمي أنهم جميعا يأملون من خلال الحوار أن يقدم الصدر تنازلات واضحة، واليوم الإطار التنسيقي ومن معه يحاولون أن يتحركوا في دائرة ضيقة دون الخروج منها لبلوغ انفراجة وهي مسائل بالفعل ستحقق الانفراجة لكنها لا تصب في مصلحة الإطار التنسيقي كما يرى ويرغب.تصعيد جديد في ليبيا مع إلغاء جلسة للبرلمان بعد منع 70 نائبا من مغادرة طرابلسأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، إلغاء جلسة البرلمان التي كانت مقررة بعد منع عدد من النواب من السفر إلى بنغازي.وكان من المقرر أن يعقد البرلمان الليبى، جلسة فى مقره في مدينة بنغازي، لتسمية رئيس جديد للمحكمة العليا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات جهاز الردع التابع لحكومة الوحدة الليبية، منعت أعضاء مجلس النواب من صعود الطائرة من مطار معيتيقة في طرابلس والتوجه إلى بنغازي لحضور جلسة البرلمان. وأضافت أن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، كلف قوات الجهاز بمنع 30 نائبًا من السفر إلى بنغازى عبر مطار معيتيقة لعرقلة انعقاد الجلسة.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، إن منع النواب له علاقة بالصراع بين المؤسستين القضائية والتشريعية، وباعتبار وجود خلاف كبير بين البرلمان ورئيس المحكمة العليا حول ترتيب المؤسسة القضائية وتعيينات أعضاء الجمعية العمومية ما أحدث نوعا من التوتر بين الطرفين.وأضاف إسماعيل أن منع النواب عن مطار معيتيقة هو فعل مسؤولة عنه حكومة الدبيبة، مضيفا أن ما سيترتب على ذلك هو إصرار البرلمان على المضي قدما في تعيين رئيس المحكمة العليا بترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة وفي العادة يكون بحسب الأقدمية في الهيئات القضائية، وحل الإشكالية سيكون بمن يحضر من النواب وليس الانتظار حتى بلوغ النصاب وهو ما يعكس الإشكالية الأخرى وهي الخلاف بين مجلسي النواب والدولة.الجيش الإسرائيلي يقول إنه ربما يكون قتل شيرين أبو عاقلة بطريق الخطأ و"حشد" ترفض نتائج التحقيق الإسرائيليقال الجيش الإسرائيلي إن هناك "احتمالاً كبيراً" بأن أحد جنوده قتل الصحفية الفلسطينية - الأمريكية شيرين أبو عاقلة عن طريق الخطأ وذلك أثناء تغطيتها لتوغل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في مايو/أيار الماضي.كما استبعد كبير المسؤولين القانونيين في الجيش إجراء تحقيق جنائي مع الجنود المتورطين، ما أنهى فعلياً التحقيق في القضية.بينما أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، رفضها لنتائج التحقيق الإسرائيلي، مؤكدة أنها تتنافي بالمطلق مع حقيقة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد على قتل واغتيال الصحفية الفلسطينية.ودعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في 11 مايو خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال المحلل السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن إن الجيش الإسرائيلي يقول إن وجود الجنود هناك كان نتيجة لعملية عسكرية نفذت ذاك الصباح في هذه المنطقة وإنه تم إطلاق النار باتجاه الجنود دون أن يعطوا تفاصيل عن مصدر النيران، وطبعا المقولة الإسرائيلية هي أنه حال وجود قتال عسكري ومواجهات فكل شيء قد يحدث بما في ذلك قتل الصحفيين وقتل الأبرياء في هذه الحالة.وأضاف شتيرن أن ما يلفت الاهتمام بالفعل أن هناك اعترافا ضمنيا بأن من قتل شيرين أبوعاقلة هو الجيش الإسرائيلي وليس المسلحين الفلسطينيين وهذا لأول مرة لأن الرواية الإسرائيلية كانت أنه لا أحد أطلق النار باتجاه الصحفيين.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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