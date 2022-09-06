https://sputnikarabic.ae/20220906/الأردن-وزير-يلغي-محاضرته-في-معرض-الكتاب-بسبب-غياب-الجمهور-1067352923.html

الأردن... وزير يلغي محاضرته في معرض الكتاب بسبب غياب الجمهور

الأردن... وزير يلغي محاضرته في معرض الكتاب بسبب غياب الجمهور

ألغى أحد الوزراء في الحكومة الأردنية محاضرته التي كان من المقرر أن يلقيها، أمس الاثنين، في معرض عمان الدولي للكتاب، احتجاجا على غياب الجمهور. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

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وغادر الوزير غاضبا لعدم وجود حضور كاف، وقال: "لن أحاضر للكراسي"، بعد أن رأى معظم المقاعد في موقع المحاضرة فارغة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "عمون".وأشار مدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، إلى أن هناك أكثر من 15 شخصا كانوا في موقع محاضرة الوزير، من بينهم جمهور ومنظمين، لكن عدد كبير منهم جاء إلى الندوة بعد دقائق من مغادرته، موضحا أن الجمهور دائما ما يتأخر، فضلا عن أن عددا كان يؤدي صلاة المغرب.ولفت أبو فارس إلى أن الندوة كانت بالمشاركة بين الوزير وأمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله كنعان.وذكرت مصادر في تصريحات لـ"عمون" أن ما تسبب في إرباك المشهد، هو أن ندوة الوزير جاءت بعد انتهاء ندوة ضمن برنامج ضيف شرف المعرض، دولة الكويت، والتي تحمل عنوان "القدس في عيون الكويت"، وكان الحضور فيها يخرجون من القاعة لحظة دخول الوزير إليها.وقبل أن يتخذ قرارا بإلغاء محاضرته، أجرى الوزير الأردني جولة في معرض عمان الدولي الكتاب، شملت زيارة ركن وزارة الأوقاف السعودية.وتم انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويختتم فعالياته في 10 من الشهر نفسه.

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