https://sputnikarabic.ae/20220906/الأردن-يسمح-بدخول-حاملي-بطاقات-حضور-كأس-العالم-دون-استثناء-1067343591.html
الأردن يسمح بدخول حاملي بطاقات حضور كأس العالم دون استثناء
الأردن يسمح بدخول حاملي بطاقات حضور كأس العالم دون استثناء
أعلن الأردن السماح بدخول كل من يحمل بطاقة حضور كأس العالم دون استثناء أية جنسية إلى أراضيه، وذلك في خطوة لتنشيط السياحة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T06:27+0000
2022-09-06T06:27+0000
2022-09-06T06:27+0000
أخبار الأردن
قطر
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103217/64/1032176405_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_861ea747299fa65a6ee19dd3793f36ea.jpg
جاء ذلك وفق ما أورده المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، مساء أمس الاثنين.وقال المجالي إن وزير الداخلية قرر، في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، "اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم لغايات منح تأشيرات ولعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء بالدخول إلى الأردن".وأوضح أن القرار صدر "على إطلاقه" بحيث لن يكون هناك استثناء لأية جنسية، مشيرا إلى أن "كل من يحمل بطاقة حضور كأس العالم أو البطاقة الرسمية الصادرة للفرق المشاركة عن الفيفا سيسمح له بدخول الأردن مباشرة بتأشيرة من المعبر الحدودي عبر المطار مباشرة لدخول أراضي المملكة".وقال المتحدث إن "هناك استعدادات في وزارة الداخلية من خلال الأجهزة التنفيذية لاستقبال ضيوف المملكة والسياح والتنسيق لتأمين كافة الخدمات التي يتطلبها السائح بما يعكس صورة حضارية وإيجابية عن إمكانيات الأردن وما يزخر به من مواقع سياحية ودينية وأثرية".وشدد على أن هذا القرار يهدف إلى "تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يضمن دخول وانتقال المشجعين المشاركين في حضور مباريات كأس العالم وكذلك الفرق الرياضية من وإلى المملكة".وأكد المجالي أن كل ذلك "سيصب في قطاع السياحة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب هذه الجماهير التي ستحضر هذا التجمع العالمي الذي سيكون في قطر خلال شهر 11 العام الحالي".وتعتبر السياحة في الأردن من أهم القطاعات في اقتصاد البلاد، حيث تشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.وينطلق مونديال قطر 2022، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويستمر 29 يوما حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.
https://sputnikarabic.ae/20220905/الإمارات-تستعد-لاستضافة-مليون-مشجع-من-جماهير-مونديال-قطر-2022-1067299066.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103217/64/1032176405_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_415e42c4344c3c5bf49ed1c1d5c71e22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, قطر, بطولة كأس العالم 2022
أخبار الأردن, قطر, بطولة كأس العالم 2022
الأردن يسمح بدخول حاملي بطاقات حضور كأس العالم دون استثناء
تابعنا عبر
أعلن الأردن السماح بدخول كل من يحمل بطاقة حضور كأس العالم دون استثناء أية جنسية إلى أراضيه، وذلك في خطوة لتنشيط السياحة.
جاء ذلك وفق ما أورده المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، في تصريحات لقناة
"المملكة" الرسمية، مساء أمس الاثنين.
وقال المجالي إن وزير الداخلية قرر، في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، "اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم لغايات منح تأشيرات ولعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء بالدخول إلى الأردن".
وأوضح أن القرار صدر "على إطلاقه" بحيث لن يكون هناك استثناء لأية جنسية، مشيرا إلى أن "كل من يحمل بطاقة حضور كأس العالم
أو البطاقة الرسمية الصادرة للفرق المشاركة عن الفيفا سيسمح له بدخول الأردن مباشرة بتأشيرة من المعبر الحدودي عبر المطار مباشرة لدخول أراضي المملكة".
وقال المتحدث إن "هناك استعدادات في وزارة الداخلية من خلال الأجهزة التنفيذية لاستقبال ضيوف المملكة والسياح والتنسيق لتأمين كافة الخدمات التي يتطلبها السائح بما يعكس صورة حضارية وإيجابية عن إمكانيات الأردن وما يزخر به من مواقع سياحية ودينية وأثرية".
وشدد على أن هذا القرار يهدف إلى "تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يضمن دخول وانتقال المشجعين المشاركين في حضور مباريات كأس العالم وكذلك الفرق الرياضية من وإلى المملكة".
وأكد المجالي أن كل ذلك "سيصب في قطاع السياحة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب هذه الجماهير التي ستحضر هذا التجمع العالمي الذي سيكون في قطر خلال شهر 11 العام الحالي".
وتعتبر السياحة في الأردن
من أهم القطاعات في اقتصاد البلاد، حيث تشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
وينطلق مونديال قطر 2022، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويستمر 29 يوما حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.