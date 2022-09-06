https://sputnikarabic.ae/20220906/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مواطنا-يخطط-للانضمام-إلى-منظمة-أوكرانية-إرهابية-1067358537.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا يخطط للانضمام إلى منظمة أوكرانية إرهابية
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا يخطط للانضمام إلى منظمة أوكرانية إرهابية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن كان يخطط للانضمام إلى منظمة إرهابية أوكرانية والمغادرة إلى أوكرانيا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T10:53+0000
2022-09-06T10:53+0000
2022-09-06T10:56+0000
روسيا
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وأصدرت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو بيانا رسميا: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة موسكو اعتقل مواطنًا روسيًا كان يخطط للانضمام إلى المنظمة القومية المتطرفة الأوكرانية "القطاع الأيمن" الإرهابي المحظور في روسيا.وفقًا لمسؤولين أمنيين، خطّط أحد سكان موسكو كونه من مؤيدي وجهات النظر القومية الراديكالية اليمينية للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية.وتم الاستيلاء خلال تفتيش مكان إقامته على معدات اتصالات وبزات عسكرية خاصة وكتب ورموز قومية إرهابية.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا يخطط للانضمام إلى منظمة أوكرانية إرهابية
10:53 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن كان يخطط للانضمام إلى منظمة إرهابية أوكرانية والمغادرة إلى أوكرانيا.
وأصدرت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو بيانا رسميا: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة موسكو اعتقل مواطنًا روسيًا كان يخطط للانضمام إلى المنظمة القومية المتطرفة الأوكرانية "القطاع الأيمن" الإرهابي المحظور في روسيا.
وفقًا لمسؤولين أمنيين، خطّط أحد سكان موسكو كونه من مؤيدي وجهات النظر القومية الراديكالية اليمينية للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية.
وتم الاستيلاء خلال تفتيش مكان إقامته على معدات اتصالات وبزات عسكرية خاصة وكتب ورموز قومية إرهابية.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".