عربي
"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان
https://sputnikarabic.ae/20220906/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مواطنا-يخطط-للانضمام-إلى-منظمة-أوكرانية-إرهابية-1067358537.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا يخطط للانضمام إلى منظمة أوكرانية إرهابية
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا يخطط للانضمام إلى منظمة أوكرانية إرهابية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن كان يخطط للانضمام إلى منظمة إرهابية أوكرانية والمغادرة إلى أوكرانيا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T10:53+0000
2022-09-06T10:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وأصدرت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو بيانا رسميا: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة موسكو اعتقل مواطنًا روسيًا كان يخطط للانضمام إلى المنظمة القومية المتطرفة الأوكرانية "القطاع الأيمن" الإرهابي المحظور في روسيا.وفقًا لمسؤولين أمنيين، خطّط أحد سكان موسكو كونه من مؤيدي وجهات النظر القومية الراديكالية اليمينية للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية.وتم الاستيلاء خلال تفتيش مكان إقامته على معدات اتصالات وبزات عسكرية خاصة وكتب ورموز قومية إرهابية.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا يخطط للانضمام إلى منظمة أوكرانية إرهابية

10:53 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن كان يخطط للانضمام إلى منظمة إرهابية أوكرانية والمغادرة إلى أوكرانيا.
وأصدرت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو بيانا رسميا: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة موسكو اعتقل مواطنًا روسيًا كان يخطط للانضمام إلى المنظمة القومية المتطرفة الأوكرانية "القطاع الأيمن" الإرهابي المحظور في روسيا.
وفقًا لمسؤولين أمنيين، خطّط أحد سكان موسكو كونه من مؤيدي وجهات النظر القومية الراديكالية اليمينية للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية.
وتم الاستيلاء خلال تفتيش مكان إقامته على معدات اتصالات وبزات عسكرية خاصة وكتب ورموز قومية إرهابية.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала