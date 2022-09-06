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https://sputnikarabic.ae/20220906/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-غرامة-ضخمة-على-إنستغرام-لعدم-حمايته-بيانات-القاصرين-1067358223.html
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على إنستغرام لعدم حمايته بيانات القاصرين
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على إنستغرام لعدم حمايته بيانات القاصرين
أعلنت "المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات" أنها فرضت باسم الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو، على "إنستغرام" (التابع لمجموعة "بيتا"، المحظورة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T10:42+0000
2022-09-06T10:42+0000
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وقال متحدث باسم الهيئة الناظمة لوكالة فرانس برس: "لقد اتخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينص على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الأسبوع المقبل"، وذلك بسبب عدم حماية بيانات القاصرين كما ينبغي.وفي أواخر 2020، فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إنستغرام قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كون المنصة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاما فما فوق فتح حساب.وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018، حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.
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الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على إنستغرام لعدم حمايته بيانات القاصرين

10:42 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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أعلنت "المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات" أنها فرضت باسم الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو، على "إنستغرام" (التابع لمجموعة "بيتا"، المحظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وقال متحدث باسم الهيئة الناظمة لوكالة فرانس برس: "لقد اتخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينص على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الأسبوع المقبل"، وذلك بسبب عدم حماية بيانات القاصرين كما ينبغي.
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وفي أواخر 2020، فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إنستغرام قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كون المنصة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاما فما فوق فتح حساب.
وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018، حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.
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