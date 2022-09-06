https://sputnikarabic.ae/20220906/الاتحاد-الأوروبي-يوصي-بإعطاء-الأولوية-للكبار-والحوامل-في-لقاح-أوميكرون-1067375266.html
الاتحاد الأوروبي يوصي بإعطاء الأولوية للكبار والحوامل في لقاح أوميكرون
الاتحاد الأوروبي يوصي بإعطاء الأولوية للكبار والحوامل في لقاح أوميكرون
أوصت السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن كبار السن والمرضى المعرضين لخطر كبير ينبغي أن يكونوا في مقدمة متلقي لقاحات كوفيد 19 المحدثة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T15:09+0000
2022-09-06T15:09+0000
2022-09-06T15:09+0000
أوميكرون
فيروس كورونا
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جاء هذا في بيان مشترك صادر عن وكالة الأدوية الأوروبية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.وقال البيان إن السيدات الحوامل وموظفي الرعاية المنزلية ينبغي أن تكون لهم الأولوية في هذه الجرعات، بحسب "فرانس برس".وقبل حملة الشتاء للجرعات التعزيزية، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي على جرعات "ثنائية التكافؤ" من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا التي تستهدف فيروس كوفيد الأصلي ومتحور أوميكرون BA.1.وقالت وكالات الاتحاد الأوروبي: "تنصح وكالة الأدوية الأوروبية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بتوجيه هذه الجرعات التنشيطية كأولوية للأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بمرض خطير بسبب بعض عوامل الخطر".وذكرت أن المعرضين للخطر يشملون أشخاصا تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق والذين يعانون من نقص المناعة، والأشخاص الذين يعانون من ظروف أخرى تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد والنساء الحوامل.
https://sputnikarabic.ae/20220820/-الصحة-العالمية-توصي-بإجراءات-وقائية-للحماية-من-أوميكرون-في-الخريف-القادم-1066643587.html
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أوميكرون, فيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يوصي بإعطاء الأولوية للكبار والحوامل في لقاح أوميكرون
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أوصت السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن كبار السن والمرضى المعرضين لخطر كبير ينبغي أن يكونوا في مقدمة متلقي لقاحات كوفيد 19 المحدثة الهادفة للوقاية من متحور أوميكرون.
جاء هذا في بيان مشترك صادر عن وكالة الأدوية الأوروبية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
وقال البيان إن السيدات الحوامل وموظفي الرعاية المنزلية ينبغي أن تكون لهم الأولوية في هذه الجرعات، بحسب "فرانس برس".
وقبل حملة الشتاء للجرعات التعزيزية، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي على جرعات "ثنائية التكافؤ" من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا التي تستهدف فيروس كوفيد الأصلي ومتحور أوميكرون
BA.1.
وقالت وكالات الاتحاد الأوروبي: "تنصح وكالة الأدوية الأوروبية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بتوجيه هذه الجرعات التنشيطية كأولوية للأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بمرض خطير بسبب بعض عوامل الخطر".
وذكرت أن المعرضين للخطر يشملون أشخاصا تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق والذين يعانون من نقص المناعة، والأشخاص الذين يعانون من ظروف أخرى تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد والنساء الحوامل.