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https://sputnikarabic.ae/20220906/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-لا-صحة-للاتفاق-مع-كارلوس-كيروش-1067359525.html
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: لا صحة للاتفاق مع كارلوس كيروش
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: لا صحة للاتفاق مع كارلوس كيروش
قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة بشأن التوصل الاتفاق مع البرتغالي، كارلوس كيروش، لقيادة المنتخب الأول. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:10+0000
2022-09-06T11:10+0000
رياضة
إيران
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ونفى المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم التوصل لاتفاق مع كيروش، وأكد أن الكرواتي، دراكان سكوشيتش، هو المدير الفني للمنتخب، وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".ورجّحت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، عودة البرتغالي، كارلوس كيروش، إلى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022.ويأتي ترجيح كفّة كيروش البالغ 69 عاما بدلا من الكرواتي دراغان سكوشيتش في تدريب المنتخب الإيراني، بعد أيام من إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد المحلي، والذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة وصل ما انقطع مع البرتغالي.وتأهل المنتخب الإيراني المعرف بـ"تيم ملّي" إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر، للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا، ليقع بعد ذلك في مجموعة تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جديا عودة المدرب البرتغالي.ياتي ذلك في وقتٍ طُرح فيه اسم كيروش بين عدد من الأسماء التي يتفاوض معها النادي الأهلي المصري لتولي إدارته فنيا.ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20220411/أول-تعليق-من-كيروش-بعد-رحيله-عن-تدريب-المنتخب-المصري-1061080713.html
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رياضة, إيران, أخبار إيران
رياضة, إيران, أخبار إيران

الاتحاد الإيراني لكرة القدم: لا صحة للاتفاق مع كارلوس كيروش

11:10 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichكارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني
كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة بشأن التوصل الاتفاق مع البرتغالي، كارلوس كيروش، لقيادة المنتخب الأول.
ونفى المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم التوصل لاتفاق مع كيروش، وأكد أن الكرواتي، دراكان سكوشيتش، هو المدير الفني للمنتخب، وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".
ورجّحت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، عودة البرتغالي، كارلوس كيروش، إلى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022.
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب المنتخب المصري
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ويأتي ترجيح كفّة كيروش البالغ 69 عاما بدلا من الكرواتي دراغان سكوشيتش في تدريب المنتخب الإيراني، بعد أيام من إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد المحلي، والذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة وصل ما انقطع مع البرتغالي.
وتأهل المنتخب الإيراني المعرف بـ"تيم ملّي" إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر، للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا، ليقع بعد ذلك في مجموعة تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.
وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.
من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جديا عودة المدرب البرتغالي.
ياتي ذلك في وقتٍ طُرح فيه اسم كيروش بين عدد من الأسماء التي يتفاوض معها النادي الأهلي المصري لتولي إدارته فنيا.
ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.
وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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