https://sputnikarabic.ae/20220906/البنتاغون-أخطرنا-روسيا-بعزمنا-إطلاق-صاروخ-عابر-للقارات-غدا-1067380117.html
البنتاغون: أخطرنا روسيا بعزمنا إطلاق صاروخ عابر للقارات غدا
البنتاغون: أخطرنا روسيا بعزمنا إطلاق صاروخ عابر للقارات غدا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أخطرت روسيا، بأن جيشها سيجري تجربة لإطلاق الصاروخ "مينيتمان 3" العابر للقارات. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T16:52+0000
2022-09-06T16:52+0000
2022-09-06T16:53+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "سيتم إجراء اختبار عملي لإطلاق صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات غدا صباحا، السابع من سبتمبر/ أيلول".وتابع: "سيتم إطلاق الصاروخ من دون رأس حربي، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا".وأوضح رايدر أن "الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الروسية مسبقا وفقا لالتزاماتها القائمة على واشنطن بموجب الاتفاقيات ذات الصلة".ولفت باتريك رايدر إلى أن عملية الإطلاق مجرد اختبار روتيني تم التخطيط له مسبقا.
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: أخطرنا روسيا بعزمنا إطلاق صاروخ عابر للقارات غدا
16:52 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 16:53 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أخطرت روسيا، بأن جيشها سيجري تجربة لإطلاق الصاروخ "مينيتمان 3" العابر للقارات.