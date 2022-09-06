https://sputnikarabic.ae/20220906/البنتاغون-أخطرنا-روسيا-بعزمنا-إطلاق-صاروخ-عابر-للقارات-غدا-1067380117.html

البنتاغون: أخطرنا روسيا بعزمنا إطلاق صاروخ عابر للقارات غدا

البنتاغون: أخطرنا روسيا بعزمنا إطلاق صاروخ عابر للقارات غدا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أخطرت روسيا، بأن جيشها سيجري تجربة لإطلاق الصاروخ "مينيتمان 3" العابر للقارات. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T16:52+0000

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روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "سيتم إجراء اختبار عملي لإطلاق صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات غدا صباحا، السابع من سبتمبر/ أيلول".وتابع: "سيتم إطلاق الصاروخ من دون رأس حربي، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا".وأوضح رايدر أن "الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الروسية مسبقا وفقا لالتزاماتها القائمة على واشنطن بموجب الاتفاقيات ذات الصلة".ولفت باتريك رايدر إلى أن عملية الإطلاق مجرد اختبار روتيني تم التخطيط له مسبقا.

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