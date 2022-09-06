عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/البيت-الأبيض-لا-جديد-بشأن-السفير-الأمريكي-المقبل-لدى-لروسيا-1067389823.html
البيت الأبيض: لا جديد بشأن السفير الأمريكي المقبل لدى لروسيا
البيت الأبيض: لا جديد بشأن السفير الأمريكي المقبل لدى لروسيا
أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها ما تعلنه بشأن الشخص الذي سيحل محل السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى روسيا جون سوليفان. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T21:43+0000
2022-09-06T21:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102129/24/1021292469_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7ea4e858e58d2729408acaafb0523fd5.jpg
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء.قال كيربي خلال مؤتمر عبر الهاتف: "ليس لدي أي تحركات أو تصريحات خاصة بالموظفين لأتحدث عنها فيما يتعلق بالسفير سوليفان".وأضاف: "عندما يكون هناك مرشح للحديث عنه، سنعلن بوضوح عنه. نعلم أنه منصب دبلوماسي أساسي وأنا متأكد أننا سننجز هذا خلال فترة مناسبة من الوقت".وقبل يومين أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا أن السفير جون سوليفان غادر موسكو بعد انتهاء فترة مهمته الدبلوماسية هناك.وشغل سوليفان الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019، المنصب لنحو ثلاث سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20191212/الشيوخ-الأمريكي-يدعم-ترشيح-جون-سوليفان-سفيرا-لدى-روسيا-1043709420.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102129/24/1021292469_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_7fb0752b1005bb46e39e346c2b65401c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

البيت الأبيض: لا جديد بشأن السفير الأمريكي المقبل لدى لروسيا

21:43 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 06.09.2022)
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها ما تعلنه بشأن الشخص الذي سيحل محل السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى روسيا جون سوليفان.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2019
الشيوخ الأمريكي يدعم ترشيح جون سوليفان سفيرا لدى روسيا
12 ديسمبر 2019, 18:53 GMT
قال كيربي خلال مؤتمر عبر الهاتف: "ليس لدي أي تحركات أو تصريحات خاصة بالموظفين لأتحدث عنها فيما يتعلق بالسفير سوليفان".
وأضاف: "عندما يكون هناك مرشح للحديث عنه، سنعلن بوضوح عنه. نعلم أنه منصب دبلوماسي أساسي وأنا متأكد أننا سننجز هذا خلال فترة مناسبة من الوقت".
وقبل يومين أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا أن السفير جون سوليفان غادر موسكو بعد انتهاء فترة مهمته الدبلوماسية هناك.
وشغل سوليفان الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019، المنصب لنحو ثلاث سنوات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала