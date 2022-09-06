https://sputnikarabic.ae/20220906/البيت-الأبيض-لا-جديد-بشأن-السفير-الأمريكي-المقبل-لدى-لروسيا-1067389823.html
البيت الأبيض: لا جديد بشأن السفير الأمريكي المقبل لدى لروسيا
البيت الأبيض: لا جديد بشأن السفير الأمريكي المقبل لدى لروسيا
أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها ما تعلنه بشأن الشخص الذي سيحل محل السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى روسيا جون سوليفان. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T21:43+0000
2022-09-06T21:43+0000
2022-09-06T21:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102129/24/1021292469_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7ea4e858e58d2729408acaafb0523fd5.jpg
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء.قال كيربي خلال مؤتمر عبر الهاتف: "ليس لدي أي تحركات أو تصريحات خاصة بالموظفين لأتحدث عنها فيما يتعلق بالسفير سوليفان".وأضاف: "عندما يكون هناك مرشح للحديث عنه، سنعلن بوضوح عنه. نعلم أنه منصب دبلوماسي أساسي وأنا متأكد أننا سننجز هذا خلال فترة مناسبة من الوقت".وقبل يومين أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا أن السفير جون سوليفان غادر موسكو بعد انتهاء فترة مهمته الدبلوماسية هناك.وشغل سوليفان الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019، المنصب لنحو ثلاث سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20191212/الشيوخ-الأمريكي-يدعم-ترشيح-جون-سوليفان-سفيرا-لدى-روسيا-1043709420.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102129/24/1021292469_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_7fb0752b1005bb46e39e346c2b65401c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
البيت الأبيض: لا جديد بشأن السفير الأمريكي المقبل لدى لروسيا
21:43 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها ما تعلنه بشأن الشخص الذي سيحل محل السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى روسيا جون سوليفان.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء.
12 ديسمبر 2019, 18:53 GMT
قال كيربي خلال مؤتمر عبر الهاتف: "ليس لدي أي تحركات أو تصريحات خاصة بالموظفين لأتحدث عنها فيما يتعلق بالسفير
سوليفان".
وأضاف: "عندما يكون هناك مرشح للحديث عنه، سنعلن بوضوح عنه. نعلم أنه منصب دبلوماسي أساسي وأنا متأكد أننا سننجز هذا خلال فترة مناسبة من الوقت".
وقبل يومين أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا أن السفير جون سوليفان غادر موسكو بعد انتهاء فترة مهمته الدبلوماسية هناك.
وشغل سوليفان الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019، المنصب لنحو ثلاث سنوات.