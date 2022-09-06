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https://sputnikarabic.ae/20220906/الجزائر-تدعو-فلسطين-إلى-حضور-القمة-العربية-وعباس-يؤكد-مشاركته-1067345586.html
الجزائر تدعو فلسطين إلى حضور القمة العربية... وعباس يؤكد مشاركته
الجزائر تدعو فلسطين إلى حضور القمة العربية... وعباس يؤكد مشاركته
عقد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، لقاء في القاهرة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:49+0000
2022-09-06T07:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وسلم الوزير رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى عباس، ودعوة للمشاركة في القمة العربية 31 المقررة في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وحسب صحيفة النهار الجزائرية، جدّد الوزير لعمامرة التزام بلاده المتواصل للقضية الفلسطينية، وأن فلسطين أول دولة تستلم الدعوة إلى القمة "تأكيدا على مكانتها في صلب أولويات العمل العربي المشترك".وأكد الرئيس الفلسطيني عزمه المشاركة في القمة العربية والمساهمة في إنجاحها.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

الجزائر تدعو فلسطين إلى حضور القمة العربية... وعباس يؤكد مشاركته

07:49 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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عقد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، لقاء في القاهرة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين.
وسلم الوزير رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى عباس، ودعوة للمشاركة في القمة العربية 31 المقررة في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحسب صحيفة النهار الجزائرية، جدّد الوزير لعمامرة التزام بلاده المتواصل للقضية الفلسطينية، وأن فلسطين أول دولة تستلم الدعوة إلى القمة "تأكيدا على مكانتها في صلب أولويات العمل العربي المشترك".
وأكد الرئيس الفلسطيني عزمه المشاركة في القمة العربية والمساهمة في إنجاحها.
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