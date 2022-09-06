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الجزائر تسلم السيسي دعوة للمشاركة في القمة العربية
الجزائر تسلم السيسي دعوة للمشاركة في القمة العربية
تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الجزائر للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:31+0000
2022-09-06T14:31+0000
2022-09-06T14:31+0000
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جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.وقال البيان المنشور بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة على موقع "فيسبوك" إن: "وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".وأوضح البيان أن الرسالة "تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم".وأكدت حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.من جانبه؛ عبر السيسي عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة.
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أخبار مصر الآن, الجزائر
الجزائر تسلم السيسي دعوة للمشاركة في القمة العربية
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تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الجزائر للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني.
جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وقال البيان المنشور بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة على موقع "فيسبوك" إن: "وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس
الجزائري عبد المجيد تبون".
وأوضح البيان أن الرسالة "تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم".
وأكدت حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.
من جانبه؛ عبر السيسي عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة.