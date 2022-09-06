عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-لأول-مرة-عن-استهداف-مفاعل-نووي-في-سوريا-1067375165.html
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لأول مرة عن استهداف "مفاعل نووي" في سوريا
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لأول مرة عن استهداف "مفاعل نووي" في سوريا
كشف جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل هي الأولى من نوعها، بشأن استهداف "مشروع سري" في سوريا، قال لاحقا إنه "مفاعل نووي". 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T15:05+0000
2022-09-06T15:05+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102881/94/1028819435_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_9daa4f9122a6604645589d8966f1a519.jpg
وقال الجهاز في بيان، نشره موقع "I24news"، إنه حصل على معلومات في عام 2002، تفيد بأن سوريا تدير مشروعا سريا- اتضح لاحقا أنه مفاعل نووي، وظل يراقب الأمر على مدار 5 سنوات، حتى كان السادس من سبتمبر/أيلول عام 2007، حين استهدف سلاح الجو الإسرائيلي هذا المفاعل، في عملية سماها "خارج الصندوق"، تمت في منتصف الليل في سرية تامة.وبعد ستة أشهر من ذلك الهجوم، أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية أنه تم استهداف وتدمير مفاعل نووي لإنتاح البلوتونيوم، أقيم في سوريا بمساعدة كوريا الشمالية.وحينها، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن جهات استخباراتية قالت إن المفاعل في سوريا كان يستخدم لمساعدة البرنامج النووي، بتعاون مع علماء من كوريا الشمالية، فيما أفادت صحيفة "هآرتس" أن إيران هي التي موّلت بناء ذلك المفاعل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102881/94/1028819435_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d26f68cb7f447a5d97a23811bee8d2d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لأول مرة عن استهداف "مفاعل نووي" في سوريا

15:05 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / Jack Guezالقوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية "هاتزيريم"، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
تابعنا عبرTelegram
كشف جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل هي الأولى من نوعها، بشأن استهداف "مشروع سري" في سوريا، قال لاحقا إنه "مفاعل نووي".
وقال الجهاز في بيان، نشره موقع "I24news"، إنه حصل على معلومات في عام 2002، تفيد بأن سوريا تدير مشروعا سريا- اتضح لاحقا أنه مفاعل نووي، وظل يراقب الأمر على مدار 5 سنوات، حتى كان السادس من سبتمبر/أيلول عام 2007، حين استهدف سلاح الجو الإسرائيلي هذا المفاعل، في عملية سماها "خارج الصندوق"، تمت في منتصف الليل في سرية تامة.

بحسب البيان، "تمت مهاجمة المفاعل النووي السوري في دير الزور، من قبل مقاتلات حربية، بالإضافة إلى جهود استخباراتية وعملياتية معقدة، أزالت التهديد النووي عن دولة إسرائيل والمنطقة كلها"، وفقا لملف خاص يعود إلى عام 2002، سمح بنشره حاليا.

وبعد ستة أشهر من ذلك الهجوم، أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية أنه تم استهداف وتدمير مفاعل نووي لإنتاح البلوتونيوم، أقيم في سوريا بمساعدة كوريا الشمالية.
وحينها، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن جهات استخباراتية قالت إن المفاعل في سوريا كان يستخدم لمساعدة البرنامج النووي، بتعاون مع علماء من كوريا الشمالية، فيما أفادت صحيفة "هآرتس" أن إيران هي التي موّلت بناء ذلك المفاعل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала