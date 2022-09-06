الخارجية الروسية: بروكسل لا تفكر في عواقب المساعدة العسكرية لكييف
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
© Sputnik . Александр Вильф
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل لا تفكر في عواقب المساعدة العسكرية لكييف وتعمل على إطالة أمد الصراع.
وقال رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، معلقًا على إنشاء مركز تدريب، إن هناك دول من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم بالفعل بإعداد القوات المسلحة لأوكرانيا، وقد صرح بذلك رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بعد اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في براغ في 30 آب/أغسطس، حيث توجد احتمالات لإنشاء مركز تدريب، تم مناقشة مهمة الاتحاد الأوروبي. على ما يبدو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإمدادات المستمرة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، "يحاولون تبسيط الأنشطة العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا الخاضعة لسيطرتهم".
وأضاف رودينكو: "إنهم يفعلون ذلك دون التفكير في العواقب، حيث يواصل بوريل الإدلاء بتصريحات عدائية لا علاقة لها بالدبلوماسية".
وتابع رودينكو: "يشير هذا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الاستثمار في السلام في أوكرانيا ويحتفظ بسياسة إطالة أمد الصراع. من أجل ذلك ، يتم تنفيذ سيناريو تحويل أوكرانيا إلى بؤرة توتر مستمر وعدم استقرار بالقرب من الحدود الروسية".
وأكد رودينكو أن أمن القارة الأوروبية بأكملها معرض لتهديد، حيث يتم استخدام الأسلحة الموردة إلى كييف لقتل المدنيين والنساء والأطفال. وأدى القصف إلى تدمير البنية التحتية المدنية. كما يتم شن هجمات على المنشآت الحيوية، بما في ذلك محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضاف رودينكو: "إنهم يفعلون ذلك دون التفكير في العواقب، حيث يواصل بوريل الإدلاء بتصريحات عدائية لا علاقة لها بالدبلوماسية".
وتابع رودينكو: "يشير هذا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الاستثمار في السلام في أوكرانيا ويحتفظ بسياسة إطالة أمد الصراع. من أجل ذلك ، يتم تنفيذ سيناريو تحويل أوكرانيا إلى بؤرة توتر مستمر وعدم استقرار بالقرب من الحدود الروسية".
وأكد رودينكو أن أمن القارة الأوروبية بأكملها معرض لتهديد، حيث يتم استخدام الأسلحة الموردة إلى كييف لقتل المدنيين والنساء والأطفال. وأدى القصف إلى تدمير البنية التحتية المدنية. كما يتم شن هجمات على المنشآت الحيوية، بما في ذلك محطة زابوروجيه للطاقة النووية.