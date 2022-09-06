https://sputnikarabic.ae/20220906/الخارجية-الروسية-لندن-تتخذ-موقفا-سلبيا-تجاه-البريطانيين-المدانين-بالإرهاب-في-دونباس-1067344022.html
الخارجية الروسية: لندن تتخذ موقفا سلبيا تجاه البريطانيين المدانين بالإرهاب في دونباس
الخارجية الروسية: لندن تتخذ موقفا سلبيا تجاه البريطانيين المدانين بالإرهاب في دونباس
أعلن مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، أن الجانب البريطاني اتخذ موقفا سلبيا بشأن مصير مواطنيه المرتزقة المدانين بالإرهاب... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T06:41+0000
2022-09-06T06:41+0000
2022-09-06T06:41+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876497_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_8fdb6393137220bd5fbf15afc7c82c58.jpg
وجاءت تصريحات بيلييف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "هناك شعور بأن لندن ليس لديها حافز لتقديم مساعدة لهذه الفئة من الأشخاص وبدلاً من ذلك، يستخدم البريطانيون الموقف الحازم بشأن قضية عدم الاعتراف بالحقائق على الأرض".وأضاف بيلييف، قائلا: "مثل هذا التفكير ليس أكثر من ذرائع تظهر مدى عدم اكتراث الحكومة البريطانية بمصير مواطنيها والتي تستخدمهم دون خجل كمواد مستهلكة في الألعاب الجيوسياسية".وأشار بيلييف إلى أنه "ردًا على الطلبات الواردة من السفارة البريطانية في موسكو بشأن مواطنين محددين من هذا البلد شاركوا في عمليات مسلحة إلى جانب نظام كييف، تشير وزارة الخارجية باستمرار إلى أن لندن بحاجة إلى معالجة هذه الطلبات مع السلطات المختصة في دونيتسك ولوغانسك وليس موسكو"، مؤكدا أنه "من جهتنا نواصل حث بريطانيا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستبعاد أي شكل من أشكال تورط مواطنيها في نشاط عسكري في اوكرانيا".وفي 9 من شهر يونيو/حزيران الماضي، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي هو سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك. أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس (رئيسة الوزراء حاليا) حكم الإعدام بحق المرتزقة البريطانيين في الجمهورية ووصفته بأنه غير شرعي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876497_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_c2d3d582bc68fa3bb91c588f668eccc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: لندن تتخذ موقفا سلبيا تجاه البريطانيين المدانين بالإرهاب في دونباس
تابعنا عبر
أعلن مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، أن الجانب البريطاني اتخذ موقفا سلبيا بشأن مصير مواطنيه المرتزقة المدانين بالإرهاب في منطقة دونباس.
وجاءت تصريحات بيلييف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "هناك شعور بأن لندن ليس لديها حافز لتقديم مساعدة لهذه الفئة من الأشخاص وبدلاً من ذلك، يستخدم البريطانيون الموقف الحازم بشأن قضية عدم الاعتراف بالحقائق على الأرض".
وأضاف بيلييف، قائلا: "مثل هذا التفكير ليس أكثر من ذرائع تظهر مدى عدم اكتراث الحكومة البريطانية بمصير مواطنيها والتي تستخدمهم دون خجل كمواد مستهلكة في الألعاب الجيوسياسية".
وأشار بيلييف إلى أنه "ردًا على الطلبات الواردة من السفارة البريطانية في موسكو بشأن مواطنين محددين من هذا البلد شاركوا في عمليات مسلحة إلى جانب نظام كييف، تشير وزارة الخارجية باستمرار إلى أن لندن بحاجة إلى معالجة هذه الطلبات مع السلطات المختصة في دونيتسك ولوغانسك وليس موسكو"، مؤكدا أنه "من جهتنا نواصل حث بريطانيا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستبعاد أي شكل من أشكال تورط مواطنيها في نشاط عسكري في اوكرانيا".
وفي 9 من شهر يونيو/حزيران الماضي، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب
تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي هو سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك. أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس (رئيسة الوزراء حاليا) حكم الإعدام بحق المرتزقة البريطانيين في الجمهورية ووصفته بأنه غير شرعي.