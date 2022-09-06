https://sputnikarabic.ae/20220906/الخارجية-الروسية-موسكو-تتعرض-لحرب-شاملة-من-أعداء-غاضبين-بصورة-هائلة-1067349792.html
الخارجية الروسية: موسكو تتعرض لحرب شاملة من أعداء غاضبين بصورة هائلة
الخارجية الروسية: موسكو تتعرض لحرب شاملة من أعداء غاضبين بصورة هائلة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الشاملة أُعلنت على روسيا، ويتم خوضها بأشكال هجينة وفي مختلف المجالات. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T08:53+0000
2022-09-06T08:53+0000
2022-09-06T08:53+0000
روسيا
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وقال ريابكوف خلال مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية": "لا يمكن التقليل من خطورة الفترة الحالية ولقد تم بالفعل إعلان حرب شاملة علينا، حيث يتم شنها بأشكال مختلقة في جميع المجالات"، موضحا أن درجة غضب الخصوم والأعداء هائلة وغير عادية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية عنيفة وغير مسبوقة على روسيا،على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تتعرض لحرب شاملة من أعداء غاضبين بصورة هائلة
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الشاملة أُعلنت على روسيا، ويتم خوضها بأشكال هجينة وفي مختلف المجالات.
وقال ريابكوف خلال مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية": "لا يمكن التقليل من خطورة الفترة الحالية ولقد تم بالفعل إعلان حرب شاملة علينا، حيث يتم شنها بأشكال مختلقة في جميع المجالات"، موضحا أن درجة غضب الخصوم والأعداء هائلة وغير عادية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس في أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية عنيفة وغير مسبوقة على روسيا،على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.