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https://sputnikarabic.ae/20220906/الخطوط-الجوية-التركية-أول-شركة-طيران-تفوز-برعاية-دوري-أبطال-أوروبا--1067346341.html
الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران تفوز برعاية دوري أبطال أوروبا
الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران تفوز برعاية دوري أبطال أوروبا
أعلنت الخطوط الدوية التركية أنها أصبحت أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T08:22+0000
2022-09-06T08:22+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار دوري أبطال أوروبا
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ويعتبر دوري أبطال أوروبا الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.وتقام المباراة النهاية من دوري أبطال أوروبا نسخة 2022- 2023 في ملعب "استاد أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران 2023.وأعلن عن فوز الشركة برعاية دوري أبطال أوروبا في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار تركيا اليوم, أخبار دوري أبطال أوروبا

الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران تفوز برعاية دوري أبطال أوروبا

08:22 GMT 06.09.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULATملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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أعلنت الخطوط الدوية التركية أنها أصبحت أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويعتبر دوري أبطال أوروبا الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.
وتقام المباراة النهاية من دوري أبطال أوروبا نسخة 2022- 2023 في ملعب "استاد أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران 2023.
ماشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أستون فيلا في المباراة الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
غوارديولا: الاعتماد على هالاند فقط لن يفيد مانشيستر سيتي
07:24 GMT
وأعلن عن فوز الشركة برعاية دوري أبطال أوروبا في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.
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