https://sputnikarabic.ae/20220906/الخطوط-الجوية-التركية-أول-شركة-طيران-تفوز-برعاية-دوري-أبطال-أوروبا--1067346341.html
الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران تفوز برعاية دوري أبطال أوروبا
الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران تفوز برعاية دوري أبطال أوروبا
أعلنت الخطوط الدوية التركية أنها أصبحت أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T08:22+0000
2022-09-06T08:22+0000
2022-09-06T08:22+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار دوري أبطال أوروبا
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ويعتبر دوري أبطال أوروبا الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.وتقام المباراة النهاية من دوري أبطال أوروبا نسخة 2022- 2023 في ملعب "استاد أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران 2023.وأعلن عن فوز الشركة برعاية دوري أبطال أوروبا في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.
https://sputnikarabic.ae/20220906/غوارديولا-الاعتماد-على-هالاند-فقط-لن-يفيد-مانشيستر-سيتي-1067344871.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار تركيا اليوم, أخبار دوري أبطال أوروبا
الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران تفوز برعاية دوري أبطال أوروبا
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أعلنت الخطوط الدوية التركية أنها أصبحت أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويعتبر دوري أبطال أوروبا الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.
وتقام المباراة النهاية من دوري أبطال أوروبا
نسخة 2022- 2023 في ملعب "استاد أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران 2023.
وأعلن عن فوز الشركة برعاية دوري أبطال أوروبا في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.