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https://sputnikarabic.ae/20220906/الذراع-الطويلة-ما-هو-سرب-النسر-الذهبي-التابع-للجيش-الإسرائيلي-1067374958.html
ما هو سرب النسر الذهبي التابع للجيش الإسرائيلي؟
ما هو سرب النسر الذهبي التابع للجيش الإسرائيلي؟
تمتلك إسرائيل سرب مقاتلات شبحية يضم عشرات الطائرات من طراز "إف - 35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية ضمن برنامج مشترك شاركت فيه 15 دولة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T15:21+0000
2022-09-06T15:21+0000
رصد عسكري
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ورغم أن الطائرة لم تخض حربا واحدة حتى الآن، إلا أن عدة طائرات من هذا الطراز تحطمت أو احترقت خلال مهام تدريبية مع الجيوش التي تستخدمها.لكن إسرائيل تطلق على سرب مقاتلات "إف - 35" اسم "النسر الذهبي" وتصفه بـ "ذراع إسرائيل الطويلة"، التي يمكنها الوصول إلى الأعداء في أي مكان، حسبما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.كم عدد مقاتلات "إف - 35" في الجيش الإسرائيلي؟حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، وصل عدد ما حصلت عليه إسرائيل من مقاتلات "إف - 35" إلى 30 طائرة.تضع إسرائيل سرب مقاتلات "إف - 35" في قاعدة نفاطيم الجوية جنوبي البلاد، وتطلق على النسخة الخاصة بها اسم "أدير" وهي نسخة خاصة يمكن تزويدها بتقنيات وتسليح إسرائيلي.ويحمل سرب المقاتلات الشبحية الإسرائيلية اسم "أدير - 140" أو اسم "سرب النسر الذهبي"، لكن أي من طائراته لم يتم اختبارها في حرب حقيقية ضد عدو يمتلك تقنيات دفاع جوي متطورة نسبيا.ما هو عدد طائرات القوات الجوية الإسرائيلية وتصنيفها عالميا؟تمتلك إسرائيل 597 طائرة حربية وتصنف قواتها الجوية في المرتبة رقم 19 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.لماذا تحدث لابيد عن سرب النسر الذهبي؟جاء حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عن سرب النسر الذهبي الذي يضم مقاتلات "إف - 35" الشبحية، ضمن رسالة تحذير إلى إيران وصف فيها هذه المقاتلات بـ "ذراع إسرائيل الطويلة"، التي يمكنها الوصول إلى أي مكان.
https://sputnikarabic.ae/20220129/فيديو-جديد-يرصد-لحظة-تحطم-مقاتلة-إف-35-أمريكية-أثناء-محاولتها-الهبوط-1057416309.html
https://sputnikarabic.ae/20220101/هل-تطور-لوكهيد-مارتن-مقاتلات-إف--35-بمواصفات-خاصة-لإسرائيل؟-1054837789.html
https://sputnikarabic.ae/20210929/ما-هو-عدد-المقاتلات-الشبحية-في-الجيش-الإسرائيلي-وأين-تتمركز؟-1050286358.html
https://sputnikarabic.ae/20220906/لابيد-في-رسالة-غير-عادية-لإيران-من-سرب-إف-35-ذراع-إسرائيل-الطويلة-ستصل-إلى-كل-مكان-1067362975.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ما هو سرب النسر الذهبي التابع للجيش الإسرائيلي؟

15:21 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUTطائرات "إف - 35 بي" الشبحية الأمريكية
طائرات إف - 35 بي الشبحية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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تمتلك إسرائيل سرب مقاتلات شبحية يضم عشرات الطائرات من طراز "إف - 35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية ضمن برنامج مشترك شاركت فيه 15 دولة.
ورغم أن الطائرة لم تخض حربا واحدة حتى الآن، إلا أن عدة طائرات من هذا الطراز تحطمت أو احترقت خلال مهام تدريبية مع الجيوش التي تستخدمها.
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
فيديو جديد يرصد لحظة تحطم مقاتلة إف-35 أمريكية أثناء محاولتها الهبوط
29 يناير, 09:12 GMT
لكن إسرائيل تطلق على سرب مقاتلات "إف - 35" اسم "النسر الذهبي" وتصفه بـ "ذراع إسرائيل الطويلة"، التي يمكنها الوصول إلى الأعداء في أي مكان، حسبما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

كم عدد مقاتلات "إف - 35" في الجيش الإسرائيلي؟

حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، وصل عدد ما حصلت عليه إسرائيل من مقاتلات "إف - 35" إلى 30 طائرة.
تضع إسرائيل سرب مقاتلات "إف - 35" في قاعدة نفاطيم الجوية جنوبي البلاد، وتطلق على النسخة الخاصة بها اسم "أدير" وهي نسخة خاصة يمكن تزويدها بتقنيات وتسليح إسرائيلي.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
هل تطور لوكهيد مارتن مقاتلات "إف- 35" بمواصفات خاصة لإسرائيل؟
1 يناير, 21:20 GMT
ويحمل سرب المقاتلات الشبحية الإسرائيلية اسم "أدير - 140" أو اسم "سرب النسر الذهبي"، لكن أي من طائراته لم يتم اختبارها في حرب حقيقية ضد عدو يمتلك تقنيات دفاع جوي متطورة نسبيا.

ما هو عدد طائرات القوات الجوية الإسرائيلية وتصنيفها عالميا؟

تمتلك إسرائيل 597 طائرة حربية وتصنف قواتها الجوية في المرتبة رقم 19 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2021
ما هو عدد المقاتلات الشبحية في الجيش الإسرائيلي وأين تتمركز؟
29 سبتمبر 2021, 17:03 GMT
وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

لماذا تحدث لابيد عن سرب النسر الذهبي؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
لابيد في رسالة "غير عادية" لإيران من سرب "إف-35": ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل مكان
12:42 GMT
جاء حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عن سرب النسر الذهبي الذي يضم مقاتلات "إف - 35" الشبحية، ضمن رسالة تحذير إلى إيران وصف فيها هذه المقاتلات بـ "ذراع إسرائيل الطويلة"، التي يمكنها الوصول إلى أي مكان.
© Sputnikحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
حوادث إف 35 تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
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