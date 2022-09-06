https://sputnikarabic.ae/20220906/الذراع-الطويلة-ما-هو-سرب-النسر-الذهبي-التابع-للجيش-الإسرائيلي-1067374958.html

ما هو سرب النسر الذهبي التابع للجيش الإسرائيلي؟

ما هو سرب النسر الذهبي التابع للجيش الإسرائيلي؟

تمتلك إسرائيل سرب مقاتلات شبحية يضم عشرات الطائرات من طراز "إف - 35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية ضمن برنامج مشترك شاركت فيه 15 دولة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T15:21+0000

2022-09-06T15:21+0000

2022-09-06T15:21+0000

رصد عسكري

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ورغم أن الطائرة لم تخض حربا واحدة حتى الآن، إلا أن عدة طائرات من هذا الطراز تحطمت أو احترقت خلال مهام تدريبية مع الجيوش التي تستخدمها.لكن إسرائيل تطلق على سرب مقاتلات "إف - 35" اسم "النسر الذهبي" وتصفه بـ "ذراع إسرائيل الطويلة"، التي يمكنها الوصول إلى الأعداء في أي مكان، حسبما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.كم عدد مقاتلات "إف - 35" في الجيش الإسرائيلي؟حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، وصل عدد ما حصلت عليه إسرائيل من مقاتلات "إف - 35" إلى 30 طائرة.تضع إسرائيل سرب مقاتلات "إف - 35" في قاعدة نفاطيم الجوية جنوبي البلاد، وتطلق على النسخة الخاصة بها اسم "أدير" وهي نسخة خاصة يمكن تزويدها بتقنيات وتسليح إسرائيلي.ويحمل سرب المقاتلات الشبحية الإسرائيلية اسم "أدير - 140" أو اسم "سرب النسر الذهبي"، لكن أي من طائراته لم يتم اختبارها في حرب حقيقية ضد عدو يمتلك تقنيات دفاع جوي متطورة نسبيا.ما هو عدد طائرات القوات الجوية الإسرائيلية وتصنيفها عالميا؟تمتلك إسرائيل 597 طائرة حربية وتصنف قواتها الجوية في المرتبة رقم 19 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.لماذا تحدث لابيد عن سرب النسر الذهبي؟جاء حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عن سرب النسر الذهبي الذي يضم مقاتلات "إف - 35" الشبحية، ضمن رسالة تحذير إلى إيران وصف فيها هذه المقاتلات بـ "ذراع إسرائيل الطويلة"، التي يمكنها الوصول إلى أي مكان.

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