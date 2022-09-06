https://sputnikarabic.ae/20220906/الرئيس-اللبناني-يشارك-في-الدورة-77-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067390809.html
الرئيس اللبناني يشارك في الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس اللبناني يشارك في الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أكد مصدر رسمي في لبنان أن الرئيس ميشال عون، سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في النصف الثاني من الشهر الحالي. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T21:51+0000
2022-09-06T21:51+0000
2022-09-06T21:52+0000
العالم العربي
لبنان
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن عون سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري".وأوضح المصدر أن عون اتخذ هذا القرار بعدما أبلغ حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق، أنه لن يشارك في الجمعية العامة.وذكر المصدر أن وفدا رسميا لبنانية غادر بيروت متوجها إلى نيويورك للتحضير لزيارة ميشال عون.ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدورية الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 13 من سبتمبر/ أيلول الجاري، في اليوم التالي لتسلم الهنغاري كسابا كوروشي، منصب الرئيس الجديدة للجمعية العامة خلال 12 شهرا مقبلة، خلفا للرئيس الحالي المالديفي عبد الله شاهد، رئيس الدورة الحالية رقم 76.
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العالم العربي, لبنان
الرئيس اللبناني يشارك في الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة
21:51 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أكد مصدر رسمي في لبنان أن الرئيس ميشال عون، سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في النصف الثاني من الشهر الحالي.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، إن عون سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري".
وأوضح المصدر أن عون اتخذ هذا القرار
بعدما أبلغ حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق، أنه لن يشارك في الجمعية العامة.
وذكر المصدر أن وفدا رسميا لبنانية غادر بيروت متوجها إلى نيويورك للتحضير لزيارة ميشال عون.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدورية الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة
في الـ 13 من سبتمبر/ أيلول الجاري، في اليوم التالي لتسلم الهنغاري كسابا كوروشي، منصب الرئيس الجديدة للجمعية العامة خلال 12 شهرا مقبلة، خلفا للرئيس الحالي المالديفي عبد الله شاهد، رئيس الدورة الحالية رقم 76.