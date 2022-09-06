https://sputnikarabic.ae/20220906/الرئيس-المصري-السيسي-يلتقي-بنظيره-الفلسطيني-في-القاهرة-1067360458.html
الرئيس المصري السيسي يلتقي بنظيره الفلسطيني في القاهرة
الرئيس المصري السيسي يلتقي بنظيره الفلسطيني في القاهرة
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:34+0000
2022-09-06T11:34+0000
2022-09-06T11:34+0000
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وأطلع عباس الرئيس المصري على الأوضاع الحالية في فلسطين، في ظل "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، كما استعرض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وبحث الرئيسان المصري والفلسطيني تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، في زيارة رسمية، "تهدف تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية"، وفقا لسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20210514/فلسطين-تشكر-السيسي-لفتح-مستشفيات-مصر-أمام-جرحى-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة--1048972721.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي
الرئيس المصري السيسي يلتقي بنظيره الفلسطيني في القاهرة
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأطلع عباس الرئيس المصري على الأوضاع الحالية في فلسطين، في ظل "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، كما استعرض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام"، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبحث الرئيسان المصري والفلسطيني تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، في زيارة رسمية، "تهدف تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية"، وفقا لسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، بحسب بوابة
"الأهرام" المصرية.