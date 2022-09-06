https://sputnikarabic.ae/20220906/السعودية-الموافقة-على-تخصيص-91-مليار-ريال-لرفع-المحتوى-المحلي-للاستثمار-في-المنتجات-الغذائية-1067359826.html
السعودية... الموافقة على تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي للاستثمار في المنتجات الغذائية
السعودية... الموافقة على تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي للاستثمار في المنتجات الغذائية
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي صدور موافقة لتخصيص نحو 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي للاستثمار في المنتجات الغذائية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:22+0000
2022-09-06T11:22+0000
2022-09-06T11:22+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048734020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d41d81fdd6958df1173bc2250091c516.jpg
ووفقا لتصريحات له، نشرتها "عكاظ"، أكد الفضلي، أن من أهداف هذا التخصيص زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة على التصدير.تصريحات وزير الزراعة السعودية، جاءت خلال كلمته في جلسة منتدى المحتوى المحلي.وكشف أن "الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميزة نسبية لأن نكون رواداً لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، كما تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات".
https://sputnikarabic.ae/20220226/وزير-الزراعة-السعودي-إمدادات-السلع-الغذائية-مستقرة-وبمستويات-آمنة-1059187161.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048734020_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6704ddc60c9b641c1cb6418b9ed08fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السعودية... الموافقة على تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي للاستثمار في المنتجات الغذائية
تابعنا عبر
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي صدور موافقة لتخصيص نحو 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي للاستثمار في المنتجات الغذائية.
ووفقا لتصريحات
له، نشرتها "عكاظ"، أكد الفضلي، أن من أهداف هذا التخصيص زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة على التصدير.
تصريحات وزير الزراعة
السعودية، جاءت خلال كلمته في جلسة منتدى المحتوى المحلي.
وقال: "القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعاً بقيمة 72 مليار ريال، بما يمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن يبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفاً مقارنة بعام 2015".
وكشف أن "الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميزة نسبية لأن نكون رواداً لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، كما تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير
المياه باستدامة في جميع القطاعات".