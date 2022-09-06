https://sputnikarabic.ae/20220906/السويسريون-يواجهون-عقوبة-السجن-هذا-الشتاء-في-حال-تدفئة-منازلهم-بشكل-زائد-1067390699.html
السويسريون يواجهون عقوبة السجن هذا الشتاء في حال تدفئة منازلهم "بشكل زائد"
السويسريون يواجهون عقوبة السجن هذا الشتاء في حال تدفئة منازلهم "بشكل زائد"
يواجه السويسريون، الذين سيرفعون درجة حرارة منازلهم أكثر من 19 درجة مئوية (66.2 درجة فهرنهايت)هذا الشتاء، في انتهاك لتوجيهات الحكومة بشأن نقص الغاز المحتمل،... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T21:49+0000
2022-09-06T21:49+0000
2022-09-06T21:49+0000
العالم
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جنيف- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية ماركوس سبورندلي لصحيفة "بليك" اليوم الثلاثاء: "انتهاكات قانون الإمدادات في البلاد تشكل دائما مخالفات أو حتى جرائم وتستوجب مقاضاة السلطات (لمرتكبيها) بشكل تلقائي".وبحسب الصحيفة، ففي حالة الانتهاك المتعمد للمبادئ، قد يواجه المواطنون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. أفادت "بليك" أنه حتى الانتهاك الناتج عن الإهمال لهذه الإجراءات سيعاقب عليه بغرامة.في أواخر أغسطس/ آب، قالت السلطات السويسرية إنه في حالة نقص الغاز، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة في الغرف التي يتم تسخينها بالغاز 19 درجة مئوية، وفقا لمشروع مرسوم.علاوة على ذلك، لا يمكن تسخين المياه إلا حتى 60 درجة مئوية، بينما يُحظر استخدام السخانات أو خيام الهواء الساخن، ويجب أيضا إيقاف حمامات الساونا والمسابح.من المتوقع أن تواجه سويسرا مخاطر عالية بشكل لا يصدق لنقص الكهرباء والغاز. في أواخر أغسطس، حث فيرنر لوجينبول، رئيس مفوضية الكهرباء السويسرية، المواطنين على تخزين الشموع والحطب، مشيرا إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220904/إعلام-روسيا-تجعل-أوروبا-تتصبب-عرقا-بسبب-أزمة-الطاقة-1067263778.html
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العالم
السويسريون يواجهون عقوبة السجن هذا الشتاء في حال تدفئة منازلهم "بشكل زائد"
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يواجه السويسريون، الذين سيرفعون درجة حرارة منازلهم أكثر من 19 درجة مئوية (66.2 درجة فهرنهايت)هذا الشتاء، في انتهاك لتوجيهات الحكومة بشأن نقص الغاز المحتمل، غرامات وعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
جنيف- سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية ماركوس سبورندلي لصحيفة "بليك" اليوم الثلاثاء: "انتهاكات قانون الإمدادات في البلاد تشكل دائما مخالفات أو حتى جرائم وتستوجب مقاضاة السلطات (لمرتكبيها) بشكل تلقائي".
وبحسب الصحيفة، ففي حالة الانتهاك المتعمد للمبادئ، قد يواجه المواطنون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. أفادت "بليك" أنه حتى الانتهاك الناتج عن الإهمال لهذه الإجراءات سيعاقب عليه بغرامة.
في أواخر أغسطس/ آب، قالت السلطات السويسرية إنه في حالة نقص الغاز، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة في الغرف التي يتم تسخينها بالغاز 19 درجة مئوية، وفقا لمشروع مرسوم.
علاوة على ذلك، لا يمكن تسخين المياه إلا حتى 60 درجة مئوية، بينما يُحظر استخدام السخانات أو خيام الهواء الساخن، ويجب أيضا إيقاف حمامات الساونا والمسابح.
من المتوقع أن تواجه سويسرا
مخاطر عالية بشكل لا يصدق لنقص الكهرباء والغاز. في أواخر أغسطس، حث فيرنر لوجينبول، رئيس مفوضية الكهرباء السويسرية، المواطنين على تخزين الشموع والحطب، مشيرا إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل.