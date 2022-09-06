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https://sputnikarabic.ae/20220906/الشرطة-الكندية-تطوق-منزلا-بحثا-عن-مشتبه-به-في-حوادث-الطعن-1067385320.html
الشرطة الكندية تطوق منزلا بحثا عن مشتبه به في حوادث الطعن
الشرطة الكندية تطوق منزلا بحثا عن مشتبه به في حوادث الطعن
طوقت الشرطة الكندية مسكنا في محمية للسكان الأصليين بمقاطعة ساسكاتشوان، حيث وقعت حوادث طعن خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T18:52+0000
2022-09-06T18:52+0000
أخبار كندا
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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، أنه سمع أشخاص يصرخون ويفرون ظهر الثلاثاء، وشاهدوا الشرطة تحاصر المنزل.وأرسلت الشرطة تنبيه طوارئ إلى الهواتف يطالب السكان بتوخي الحذر واللجوء إلى ملاذات آمنة في المكان، قائلة إن المشتبه به مايلز ساندرسون ربما شوهد في محمية جيمس سميث كري فيرست نيشن.وقبل ساعات، أعلنت السلطات في كندا العثور على جثة مشتبه به في حوادث طعن وقعت يوم الأحد في مقاطعة ساسكاتشوان.وعثرت قوات الأمن على جثة داميان ساندرسون البالغ من العمر 31 عاما بمنطقة "جيمس سميث كري نيشن"، حيث وقعت جرائم طعن.وأشارت الشرطة إلى أن شقيقه مايلز ساندرسون لا يزال حرا، وتوقعت وجوده في مدينة ريجينا.وأسفرت حوادث الطعن عن مقتل عشرة أشخاص، بالإضافة إلى 18 جريحا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/العثور-على-أحد-المشتبه-بهما-في-حوادث-الطعن-في-كندا-ميتا-1067342461.html
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أخبار كندا
أخبار كندا

الشرطة الكندية تطوق منزلا بحثا عن مشتبه به في حوادث الطعن

18:52 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnonالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnon
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طوقت الشرطة الكندية مسكنا في محمية للسكان الأصليين بمقاطعة ساسكاتشوان، حيث وقعت حوادث طعن خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، أنه سمع أشخاص يصرخون ويفرون ظهر الثلاثاء، وشاهدوا الشرطة تحاصر المنزل.
المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا الأحد 4 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
العثور على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا ميتا
04:27 GMT
وأرسلت الشرطة تنبيه طوارئ إلى الهواتف يطالب السكان بتوخي الحذر واللجوء إلى ملاذات آمنة في المكان، قائلة إن المشتبه به مايلز ساندرسون ربما شوهد في محمية جيمس سميث كري فيرست نيشن.
وقبل ساعات، أعلنت السلطات في كندا العثور على جثة مشتبه به في حوادث طعن وقعت يوم الأحد في مقاطعة ساسكاتشوان.
وعثرت قوات الأمن على جثة داميان ساندرسون البالغ من العمر 31 عاما بمنطقة "جيمس سميث كري نيشن"، حيث وقعت جرائم طعن.
وأشارت الشرطة إلى أن شقيقه مايلز ساندرسون لا يزال حرا، وتوقعت وجوده في مدينة ريجينا.
وأسفرت حوادث الطعن عن مقتل عشرة أشخاص، بالإضافة إلى 18 جريحا.
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